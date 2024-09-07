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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 10:54 • Новости дня

    В Калужской области обнаружены обломки беспилотника

    Губернатор Калужской области Шапша: В регионе обнаружены обломки беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    В Козельском районе Калужской области обнаружены обломки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале он указал, что в лесном массиве Козельского района были найдены обломки беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны.

    В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

    6 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева из стран Запада принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Об этом он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

    Он призвал, «чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт». Кроме того, Зеленский заявил о необходимости восстановить надежный международный порядок безопасности, передает Ura.ru.

    Ранее Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по урегулированию украинского кризиса.

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    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 12:18 • Новости дня
    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

    Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

    Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американские политики перестали понимать шутки. Они плохо образованы и не обладают уверенностью в себе. Даже легкая ирония в их адрес рискует обернуться долгими тирадами о вмешательстве в президентскую гонку, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах президента США.

    «Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

    «Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

    «Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

    Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

    Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

    Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».

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    6 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины

    Глава Пентагона Остин: США и Европа разрабатывают замену ЗРК С-300 и ракет Р-27

    Пентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины
    @ George Chernilevsky/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и их европейские партнеры разрабатывают замену для ЗРК С-300 и управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности Р-27, которые используют ВСУ, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

    Он пояснил, что замена разрабатывается также при участии Киева, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    7 сентября 2024, 00:02 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар «Искандером» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил военный источник.

    Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».

    До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.

    Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    6 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий на Курском направлении потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    6 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Минфин запустил процедуру замещения евробондов
    Минфин запустил процедуру замещения евробондов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство финансов РФ объявило о запуске процедуры замещения суверенных еврооблигаций.

    К замещению принимаются все выпуски еврооблигаций Российской Федерации, сообщает «Интерфакс».

    Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость новых бумаг будут соответствовать условиям замещаемых евробондов.

    Процедура замещения предусматривает два варианта оферт. Первый вариант предоставляется держателями еврооблигаций в российский депозитарий не позднее 18:00 мск 14 ноября. Второй вариант предусматривает передачу прав на евробонды Минфину через «Национальный расчетный депозитарий» не позднее 18:00 мск 15 октября.

    Отмечается, что Минфин примет решение по офертам 5 декабря.

    Ранее сообщалось, что Россия сократила ежемесячные вложения в американские гособлигации до 45 млн долларов.

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    6 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ

    Евросоюз направит Франции средства из замороженных активов РФ на закупку оружия для Киева

    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине. Об этом сообщает Минобороны Франции.

    «Еврокомиссия договорилась с генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года», – говорится в заявлении французского военного ведомства, которое передает РИА «Новости»

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине.

    Помимо этого США выделили новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. По данным Пентагона, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

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    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    7 сентября 2024, 03:44 • Новости дня
    В Раде назвали сумму взятки для покупки отсрочки от мобилизации

    Депутат Верховной рады Юрченко заявил, что отсрочку от мобилизации на Украине можно купить за 37 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    «Белые билеты» (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья) покупают на Украине для отсрочки от мобилизации за 37 тыс. долларов, заявил депутат Рады Александр Юрченко.

    Украинский депутат напрямую связал покупки домов в Испании военкомами со взятками. По его словам, сейчас платят 37 тыс. долларов за отсрочку от мобилизации, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ отмечали, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла порядка 10 тыс. долларов.

    Ранее национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тыс. человек.

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    6 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    ВС России в ДНР за неделю освободили семь населенных пунктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки «Центр» и «Восток» освободили в Донецкой народной республике за последние семь дней семь поселков, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила пять механизированных, пехотную, егерскую, десантно-штурмовую бригады ВСУ, бригаду нацгвардии и бригаду теробороны и отразила 53 контратаки.

    Группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила десять контратак.

    Ранее в Минобороны назвали количество сбитых самолетов ВСУ за все время СВО.

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    7 сентября 2024, 00:31 • Новости дня
    Зеленский пожалел, что не может ударить по Кремлю

    Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю

    Tекст: Вера Басилая

    Радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю, что вызывает сожаление, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти».

    По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое могут передать союзники Украине, способно  бить на расстояние около 200 км, что не позволяет атаковать Кремль.

    «Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать»,  – заявил Зеленский, передает RT.

    Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против российской авиации.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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    6 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии выступил против ударов Киева по России

    Петер Сийярто назвал идею применения западного оружия для атак вглубь РФ опасной эскалацией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил идею использования западного оружия для ударов Украины вглубь России. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

    «Министр Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», – приводит слова Ковача РИА «Новости».

    Сийярто также подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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