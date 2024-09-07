В Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА

Дробницкий: Вашингтон испугался шутки Путина о Харрис

Американист Дробницкий: Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Путин, выражаясь молодежным языком, в очередной раз «затроллил» американских политиков. Однако администрация Белого дома, впрочем как и первые лица демократов и республиканцев, полностью растеряли способность остроумно отвечать на какие-либо шутки. А ведь еще Рональд Рейган отличался поразительными остротами», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«В этом смысле я бы посоветовал американцам перечитать сборник его лучших высказываний. Ведь юмор в политике – это неотъемлемая часть выстраивания харизматичного и сильного образа лидера. К сожалению, в США с этим проблемы», – считает собеседник.

«Причина тому – низкий уровень образованности. Единственным, кто более-менее понял ироничный посыл Владимира Путина, оказался Дональд Трамп. Он даже попытался отшутиться в ответ. На мой взгляд, вышло не совсем удачно, но само стремление похвально. Во всяком случае, это лучше, чем демонстрация бесконечной растерянности», – рассуждает эксперт.

«Так или иначе, но легкая шутка Путина вызвала в Белом доме неподдельный страх. Они боятся завтрашнего дня, неопределенности американской политики. Поэтому любое высказывание о выборах воспринимается в штыки. При этом наш президент, скорее всего, задел американскую администрацию неумышленно», – добавляет он.

«Его высказывание не было нацелено на Вашингтон. Собственно, никто и не просил США отвечать на эту, во многом неожиданную, шутку. Как говорится, порою лучше промолчать. Но думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», – заключил Дробницкий.

Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил глава государства.

Он также назвал вторую причину, по которой Россия одобряет ее кандидатуру. «Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», – сыронизировал Путин.

Между тем высказывание российского лидера уже вызвало в США немалый ажиотаж. Так, издание CNN сообщает, что таким образом он якобы пытается «перемешать котел внутренней американской политики» с помощью «похвалы, отравляющей своего получателя». При этом Associated Press напоминает, что разведка США до сих пор получает данные якобы о поддержке Москвой Дональда Трампа.

Сам кандидат от Республиканской партии оказался в замешательстве от шутки Владимира Путина. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – уточнил он. На этом фоне в самом Белом доме порекомендовали России «перестать вмешиваться в выборы США».