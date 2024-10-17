В море убивает страх

Братья Пичугины жили в Улан-Удэ, потом один из них, Михаил, перебрался на Сахалин. Пригласил в гости брата Сергея и его сына Илью: была мечта – побывать на Шантарских островах, порыбачить, посмотреть на китов. Купили лодку «Байкат 470» с транцем для подвесного мотора, запаслись спальниками, спасжилетами, фальшфейерами… Добрались до села Москальво на севере Сахалина, оставили там машину и спустили лодку на воду. Благополучно дошли до Шантар, полюбовались китами, двинулись обратно. Оставался последний отрезок пути. 9 августа, переночевав у мыса Перовского, Пичугины двинулись к Москальво – меньше 150 км через Сахалинский залив, который на карте выглядит как северный «раструб» Амурского лимана между Сахалином и материком. Дошли бы за день, но подвел мотор. Неуправляемую лодку понесло в открытое море…
Поисковая операция не дала результатов. Сами Пичугины не раз видели суда и вертолеты, давали сигнальные ракеты, но безуспешно. Ловили рыбу, ели запасенные на две недели продукты – лапшу быстрого приготовления, крупу, консервированный горох. Пресной воды с собой было 20 л, собирали и дождевую. Первым сдал подросток, встретивший в море 16-летие – его организм уже не принимал однообразную пищу. 18 сентября Илья умер. Его 49-летний отец сошел с ума, пытался выброситься за борт и через 10 дней тоже скончался. Михаил привязал тела к лодке и продолжил дрейф. Неделя шла за неделей.
Лишь 14 октября лодку обнаружил траулер «Ангел» – уже возле Камчатки, километрах в 20 от берега. На корме торчал флагшток с красным мешком. Лодка была обложена спасжилетами со светоотражающими элементами – потому ее и заметили ночью, иначе «Ангел» прошел бы мимо. 46-летний Михаил Пичугин не повредился в рассудке, действовал разумно и хладнокровно. Когда истощенного, обросшего бородой человека окликнули с траулера и бросили ему конец, он с трудом вымолвил: «Сил мало». Самостоятельно подняться на борт «Ангела» он не мог, пришлось поднимать краном. Чудом выжившего человека доставили в Магадан и госпитализировали. До одиссеи он весил 100 кг, теперь – только 50. Возможно, лишний вес его и спас. И сила духа, конечно.
Вспоминается история зимы 1953-1954 годов, когда шторм унес с Парамушира буксирный катер Ж-257, в просторечии – «жучок». Шестеро моряков провели в океане 82 дня и выжили. Под самодельным парусом они сумели вернуться к берегам Камчатки, где и были спасены траулером «Камчадал» (этот случай описан в документальной повести Александра Борщаговского «Пропали без вести»). Есть еще более известный сюжет: в январе 1960 года с другого курильского острова Итурупа унесло баржу Т-36 с четырьмя бойцами-срочниками. По океану их носило 49 дней. Пришлось, как и команде «жучка», есть ремни и сапоги; в итоге солдат спас американский авианосец «Кирсардж». Владимир Высоцкий посвятил этой истории свою первую песню «Сорок девять дней» (или «нулевую», поскольку сам он впоследствии называл первой «Татуировку», написанную позже).
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Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых. Т-36 и Ж-257 дрейфовали в Тихом океане зимой, но это были по крайней мере полноценные суда. А здесь – надувная лодка длиной 4,7 м и шириной 2,2 м… Уместнее параллель с Аленом Бомбаром – французским врачом, который в 1952 году в одиночку пересек на 4,5-метровой надувной лодке Атлантику за 65 дней. НЗ он так и не распечатал – питался рыбой и планктоном, пил дождевую и даже морскую воду. Похудел на 25 кг, серьезно подорвал здоровье, но доказал, что в море можно выживать. Знаменитые слова из книги Бомбара «За бортом по своей воле»: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха»…
Можно говорить – «сами виноваты», можно сетовать на стечение обстоятельств, можно рассуждать о том, что у нас нет эффективной системы поиска небольших плавсредств в открытом море… По сообщениям прессы, уже возбуждено уголовное дело – за нарушение правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. Если окажется, что Михаил Пичугин (хозяин и рулевой лодки, единственный из троих имевший право управления) чего-то не учел, чем-то свой «Байкат» не укомплектовал – ему может грозить до семи лет лишения свободы. Что ж, так заведено: капитан всегда несет полную ответственность за экипаж и судно. Чем закончится следствие – узнаем в свое время; люди, облеченные соответствующими полномочиями, вынесут то или иное решение. Мне же как лицу частному не хочется никого судить, а лишь пожелать Михаилу сил и удачи. Пусть будет жив и здоров, насколько это возможно. А с его вольными и невольными грехами разберется другая инстанция.