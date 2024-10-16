Спасшийся после двухмесячного дрейфа россиянин рассказал, как выжил в Охотском море

Tекст: Вера Басилая

По его словам, «с Божьей помощью» ему удалось продержаться в экстремальных условиях.

«Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», – рассказал Пичугин, передает РИА «Новости».

Пичугин сообщил, что за время дрейфа его брат и племянник, находившиеся с ним, погибли от истощения. Сам он потерял 50 килограммов.

Ранее в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только Михаил Пичугин.

Пичугин находится в стабильном состоянии и был доставлен в Магаданскую больницу. Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты, и в результате возбужденного уголовного дела Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко предположил, что лодку с людьми не могли найти из-за низкой активности флота в Охотском море.





