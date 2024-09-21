Захарова: Урегулирование на Украине невозможно без учетов интересов России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно. Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война», – указала Захарова, передает ТАСС.

В качестве примера дипломат указала на действия ВСУ в Курской области и просьбы украинского президента Владимира Зеленского о разрешении ударов вглубь территории России дальнобойным оружием НАТО.

Захарова отметила, что Россия не намерена вести переговоры с террористами.

Говоря о предложении Зеленского по второму саммиту по Украине в ноябре с участием России, дипломат отметила, что такое высказывание является попыткой выдать желаемое за действительное.

Россия не участвовала и не планирует участвовать в подобном процессе, который, по ее словам, является проявлением мошенничества со стороны Запада и Украины. Захарова заявила, что основной целью второго саммита является навязывание России «формулы Зеленского» и предъявление ей ультиматума о капитуляции.

Вместе с тем российская сторона не отказывается от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Она готова обсуждать серьезные предложения, учитывающие текущую геополитическую ситуацию и инициативы, сформулированные президентом России Владимиром Путиным 14 июня.

Ранее Зеленский заявил, что подготовил план из трех пунктов, который намерен использовать для начала переговоров с Россией.