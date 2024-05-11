Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты
Коваль: Украина пригласила Польшу участвовать в приватизации промышленных объектов
Киев пригласил Варшаву поучаствовать в запланированной на лето кампании по приватизации украинских объектов в химической и титановой отраслях, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.
Чиновник уточнил, что договорился с представителями польского Министерства государственных активов о том, что Варшава отправит делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности приватизации, передает РИА «Новости».
По его словам, Польшу интересуют комбинаты хлебопродуктов, а также химическая и титановая отрасль. Украина также пригласила поляков посмотреть и спиртзаводы, отметил Коваль.
В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках так называемой приватизации на аукцион выставят крупные объекты Украины, и сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.
Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.