Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты

Коваль: Украина пригласила Польшу участвовать в приватизации промышленных объектов

Tекст: Вера Басилая

Чиновник уточнил, что договорился с представителями польского Министерства государственных активов о том, что Варшава отправит делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности приватизации, передает РИА «Новости».

По его словам, Польшу интересуют комбинаты хлебопродуктов, а также химическая и титановая отрасль. Украина также пригласила поляков посмотреть и спиртзаводы, отметил Коваль.

В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках так называемой приватизации на аукцион выставят крупные объекты Украины, и сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.