Bloomberg: ЕС будет сложно полностью отказаться от энергоносителей из России к 2027 году

Tекст: Валерия Городецкая

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает быть важным поставщиком энергоносителей в Европу, отмечает Bloomberg, передает ТАСС. Согласно данным аналитического центра Bruegel, на конец 2023 года импорт российского ископаемого топлива в ЕС составил около 1 млрд долларов в месяц, пишет агентство.

Большую часть импорта составил природный газ. По данным Европейской комиссии, в 2023 году на Россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС. Большая его часть поступает в Европу по трубопроводам через Украину и Турцию.

Как подчеркивает агентство, европейские клиенты России часто связаны жесткими долгосрочными контрактами, которые сложно разорвать. Переход на альтернативные источники поставок также может быть дорогостоящим.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских и имеют право жить с этими последствиями.