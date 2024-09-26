И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских
Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.