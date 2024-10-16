Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» освободила Красный Яр в ДНР и поразила 67-ю, 150-ю механизированные, 59-й мотопехотную бригады ВСУ, 101-ю, 111-ю бригады теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии у Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки в республике, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Она также отразила 10 контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 465 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и гаубицы.

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в ЛНР, уничтожен склад с боеприпасами. Противник в зоне ответственности группировки потерял более 430 военнослужащих, технику и артиллерийские установки.

Кроме того, на Липцовском и Волчанском направлениях войска «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ, уничтожив склад беспилотников. Потери противника составили до 40 военнослужащих.

Подразделения «Южной» группировки продолжили наступление в глубь обороны противника и отразили семь контратак. Противник потерял до 710 военнослужащих и технику, включая американскую гаубицу М777.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.