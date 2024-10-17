  • Новость часаРоссийские войска освободили Максимильяновку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как измерить счастье
    17 октября 2024, 11:52 Мнение

    Как измерить счастье

    Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев

    публицист

    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы
    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» в зоне СВО

    Валовый внутренний продукт – показатель, которым уже 80 лет активно пользуются в разных изводах не только экономисты, но и политики. Он тесно связан с системой национальных счетов, инициатором создания которой выступили США в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. Частью миропорядка, установившегося в ходе этой конференции, ВВП и является. Этот мир не без сопротивления, но прямо сейчас уходит в небытие. Так что неудивительно, что ВВП все чаще ругают.

    Спектр обвинений широкий. От довольно мягкой критики, вроде той, что мы услышали в январе от Владимира Путина в Хабаровске, где он сказал, что нужно помнить – «не население для ВВП, а ВВП для населения». И до весьма жестких исследований, раскрывающих эффект быстрого исчерпания природных ресурсов в гонке за валовым продуктом. Если для сравнительно бедных стран рост ВВП практически всегда сопровождается явным улучшением качества жизни, то после преодоления определенного порога попытки нарастить ВВП стимулируют лишь бездумное перепотребление. Фактически нынешние поколения в так называемых развитых странах обкрадывают поколения завтрашние – и гонка ВВП тут один из ключевых факторов, подхлестывающих этот тренд.

    Нельзя сказать, что проблема не осознается. Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждался даже в ООН. Какая предлагается альтернатива? Очевидного ответа нет, человечество в поиске. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей. Но вот вопрос: как счастье измерить и как сравнить? Пока даже внятно не описано, что это, собственно, такое. Все наверняка читали об опросах, показывающих, что по самоощущениям индийцы счастливее швейцарцев. И видели антирейтинги государств по числу самоубийств на сто тысяч населения, косвенно отражающие уровень несчастья в странах и уж точно не коррелирующие со списками стран по показателю ВВП.

    Так что же такое счастье (и несчастье как его антоним)? Ряд экономистов начинает городить крайне сложные интегральные показатели, состоящие из ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования… В общем, из длинного списка всего хорошего, что может в жизни случиться. Но таким экспертам опять же напоминают, что, допустим, образованный человек далеко не всегда счастливый.

    Но если спросить о счастье нейрофизиолога, он с тезисом о размытости и субъективности счастья не согласится. Он-то точно знает, что это такое. Когда смотришь на предмет с ракурса именно этой науки, понимаешь, что счастье – это выброс одного из нейромедиаторов в синаптические щели между нейронами. Дофамин, серотонин, норадреналин, окситоцин… В зависимости от того, о какой молекуле речь, восприятие меняется. Дофаминовое счастье – это одно, окситоциновое – другое, а ацетилхолиновое – третье. Что вызывает такие выбросы нейромедиаторов, ученые также довольно хорошо уже изучили.

    Впрочем, у биологов есть одна крайне неприятная ремарка. Дело в том, что нервная система устроена так, чтобы мы были систематически не то чтобы прямо несчастны, но точно оставались не вполне удовлетворены. От одиночного выброса дофамина мы испытываем удовольствие. Но если дофамин вбрасывается постоянно, число усваивающих его рецепторов в клетках сокращается. И в следующий раз этого самого дофамина, чтобы испытывать то же удовлетворение, требуется больше. Природой не предусмотрено, чтобы счастье являлось нашим нормальным состоянием. Отдельные моменты – пожалуйста. Но не ежедневно и не ежечасно.

    Мы как тот осел, у которого маячит морковка у носа, но достать ее он не может. И так, двигаясь за этой предположительно крайне вкусной морковью, осел крутит колесо сансары. Буддисты с позиции нейрофизиолога правы – любая наша активность в конечном итоге порождает страдания. В других мировых религиях это не проговорено так четко, но суть та же – на этом свете нельзя быть до конца счастливым. Постоянное ощущение неудовлетворенности, конечно, легко объяснить эволюционно. Отдельная особь недовольна, но выживаемость вида растет, ген передается. Ген всегда превыше всего.

    К чему приводят попытки быть перманентно счастливым, хорошо известно наркоманам. Мы так запрограммированы, что эйфория сегодня приводит к глубокой подавленности завтра. Это не только про собственно наркозависимых. Этот механизм – базовый для мозга. Много какое социальное поведение, например, вознаграждается. Но мы не становимся от этого действительно счастливыми в конце концов. Взбираясь на следующую ступень по лестнице какой-то иерархии, мы получаем удовольствие. Когда кого-то называют академиком, маршалом, олимпийским чемпионом или он возглавляет список «Форбс» – этот гомо сапиенс действительно счастлив. Целых два дня. А потом мозг сообщает ему, что теперь это норма, и чтобы получить новую дозу нейромедиатора, надо идти штурмовать следующую ступень. Если следующей ступени не существует, это нередко вгоняет в депрессию. Количество кортизола – маркера стресса – самое большое и у тех, кто оказался в самом низу социальной пирамиды, и у тех, кто на самом ее верху. Так во всем.

    Так что же, счастье не подходит для замены фетиша ВВП? Это ложная цель?

    Не совсем. В биохимических механизмах имеются исключения. К счастью.

    Первое – окситоцин, вырабатывающийся при человеческом взаимодействии. Все эти высокопарные слова: любовь, дружба, отцовство, материнство, сотрудничество… Это все про окситоцин. Больше всего вырабатывается окситоцина от контакта с детьми, особенно у женщин. Я не буду развивать дальше эту мысль, но стоит хорошенько запомнить, что, удаляясь с помощью тех же технологий от человеческой близости, мы делаем себя несчастнее. У окситоцина, правда, есть очень и очень странный побочный эффект – он отшибает память. Мы не очень хорошо помним наши самые счастливые моменты, связанные с близкими.

    И есть второе исключение. Мы получаем выброс дофамина без выраженного наркотического эффекта, требующего дальнейшего повышения дозы, от узнавания нового и от творчества. У большинства млекопитающих вознаграждение такого рода характерно для детского и подросткового возраста – когда особь учится выживать. У высших приматов же, особенно людей, произошел какой-то сбой, благодаря чему мы продолжаем радоваться новому даже в 80 лет. То же и с творчеством. Не очень понятно, как это связано с выживанием, скорее всего все началось с моделирования потенциальных угроз, однако позже ушло очень далеко…

    Как бы то ни было, но в результате какой-то мутации мы любим творить и получать новую информацию. Да, одни из нас с рождения получают большее удовлетворение от новых знаний и созидания, другие – меньшее. Но так или иначе все мы в той или иной степени становимся от этого счастливее. И это надо использовать.

    Что касается остальных наших особенностей как вида – большой любви к иерархиям, к преодолению трудностей, к состязаниям, к свободе и так далее – это все также, безусловно, важно. Не надо пытаться плыть против течения, идти против человеческой природы – это пустая трата времени. Но все эти механизмы нашей психики, хотя их и надо, безусловно, брать в оборот, уже вторичны по сравнению с двумя названными выше. А может, и не двумя – нужно искать биохимические источники счастья.

    Вернемся в начало, к поиску замены ВВП. Получается, что все же можно «хакнуть» систему, создать счастливое общество. По крайней мере, возможен социум, в котором наибольшее число людей счастливы настолько, насколько это позволяет их генетика. Для этого надо поощрять рождение детей, дружбу, товарищество – все эти здоровые вещи. И поворот в эту сторону если не общества, то государства нельзя не приветствовать. И второе – необходимо сформировать условия, чтобы каждый всю свою жизнь изучал новое и творил. Нужно общество исследователей и творцов. Под творчеством тут понимается вовсе не живопись и музицирование, хотя и они тоже. Творит инженер. Творит предприниматель, создавая компанию. Творчество – это создание нового. Чего-то не было – и вот оно появилось. Вообще не важно, о чем речь.

    И главное здесь – перестройка образования. Советская система просвещения, выросшая из прусской, была очень и очень по-своему неплоха. Но в конечном итоге она выдавала на-гора человекодетали для заводов, на выходе получались люди-функции. Нужно же образование и воспитание, которое будет формировать из каждого творца и исследователя. И нужно общество, поощряющее человеческую близость. Так получаются счастливые люди. Чисто биохимически.

    Понятно, что сделать это, мягко говоря, непросто. Но еще совсем недавно это было и вовсе невозможно. Однако мы подошли к точке, когда это принципиально реализуемо. Роботизация, автоматизация, использование нейросетей в ближайшие 50 лет создадут – если на это, конечно, человечеству хватит энергии – ситуацию, когда основные потребности будут удовлетворены. И это станет настоящим вызовом для нашего вида. Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая (как это уже случилось в Штатах) горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска уничтожили 152-ю бригады ВСУ под Красноармейском
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    Люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    В Туле задержали полицейских начальников за организацию незаконной миграции
    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей
    В России захотели запретить сервис SpeedTest

    В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

    Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Если так и будет, то это будет рекордный уровень ставки с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка. Между тем большинство аналитиков ждут максимальное повышение до 20%. Что же может толкнуть Банк России ужесточить свою и так жесткую политику и почему инфляция не снижается так быстро, как хотелось бы всем? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы

    «Зеленский полностью полагается на помощь извне, его список желаний амбициозен», – утверждает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Западные и мировые СМИ критически встретили представленный в среду в Раде «план победы» Владимира Зеленского. По их оценкам, в документе «нет и следа самоанализа или самокритики», однако власти Украины наверняка понимают, что многие из их желаний не будут выполнены. Подробности

    Перейти в раздел

    В военно-морских подходах России закладывается революция

    Всё более активной становится новая Морская коллегия России, руководимая Николаем Патрушевым. Последние инициативы, выдвинутые в коллегии, отражают тектонические сдвиги в подходах государственной власти к развитию Военно-морского флота. О чем идет речь и почему это крайне важно для национальной безопасности нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины

    Озвученный Владимиром Зеленским «план победы» во многом совпал с ранее публиковавшимися утечками в прессе. Но впервые было заявлено о готовности открыть Западу доступ к природным стратегическим ресурсам Украины, в том числе литию, урану, титану и графиту. Зеленский оценивает стоимость этого сырья в триллионы долларов. Но каковы реальные запасы этих ресурсов и насколько выгодно его предложение Западу? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............