Для счастья нужна идея, а не комфорт

Когда смотришь старые советские фильмы или семейные фотоальбомы, часто ловишь себя на недоумении: люди ютятся в коммуналках, одеваются скромно, на столе у них – суп да каша, но они – счастливы. Работают споро, веселятся от души. И воспоминания наших стариков – о счастье без роскоши: «Вчетвером в одной комнате жили дружно!», «На прилавках деликатесов не было, зато какие вкусные пельмени мы сами лепили под песни!». Живя в относительной бедности, люди источали внутреннюю гармонию, согласие.

И если взглянуть на актуальную статистику, то страны с самым высоким уровнем благосостояния лидируют и в смысле количества несчастливых людей, самый высокий их процент – в США, Австралии, Финляндии. Почти половину шведов и американцев мучают психические расстройства, а вот у небогатых непальцев, лаосцев и филиппинцев, по данным американского исследовательского центра Statista Global Consumer Survey, проблем гораздо меньше.

Значит, для счастья материального благополучия недостаточно. Высокий ВВП на душу населения не делает народ счастливее, а, скорее, наоборот, вызывает массу внутренних проблем. Если взглянуть на современное европейское общество, где царит культ потребления, становится грустно. Зацикленность на комфорте и развлечениях опустошает. Погоня за роскошью, страсть соответствовать «инфлюэнсерам» приводит к неудовлетворенности собой, и как следствие, к психическим расстройствам. Концентрация на материальном лишает самых главных радостей, которые за деньги не купишь. Внутренних опор.

Как об этом писали еще древние философы, дай людям хлеба и зрелищ, получишь идеального раба. Мы все видим, как сейчас эти сытые рабы, чья главная забава – торговый центр, соглашаются с любой ложью, с любым преступлением, с инвалидизацией собственных детей, с фальсификацией истории, с плясками сатанистов на своих улицах. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Спросите европейца: «Зачем ты живешь?». Он обидится, потому что этот легкий вопрос выводит несознательного потребителя на чистую воду: «Чтобы есть и развлекаться». Человек мало чем отличается от животного, которому нужно примерно то же. Встань на задние лапки, получишь сахарок. А современное украинское общество за этот сахарок сейчас и умирает.

За что воюет бравый хлопчик? За немецкие пенсии? За однополые браки? За гей-парады? За самостерилизацию модных экоактивистов? За мягкий хлеб и одурманивающие зрелища? Хлопчик свято верит, что именно это – самое важное в жизни. Или еще проще: «Чтобы у нас все было, и за это нам ничего не было», – любимый тост вороватого инфантильного потребленца. Крайне далекий от реальности. Потому что, как мы знаем, за все надо платить, бесплатный сыр в мышеловке, Бог шельму метит, на воре шапка горит, да и тысячелетние буддистские законы кармы-бумеранга не отменить.

И глупо прикрываться словами «демократия» и «свобода». Западные политики давно используют их лишь в качестве ширмы. Не за благие идеи, а за экономическое и политическое превосходство «гуманно и демократично» превратили сотни сирийских, иракских, да и других городов в руины. А если говорить с точки зрения простого западного человека – за комфорт.

И сейчас, если вдуматься, украинцы воюют с нами не за свободу – то есть жизнь по совести, по душе, а как раз наоборот – за рабское подчинение своему хозяину. За пропагандируемый им гламур против негламурных русских. Против естественных для нас, русских, смыслов. Если не верите, походите по украинским сайтам, блогам, изучите их СМИ. Даже в их речи это заметно. Вавилонское смешение языков, сдобренное грязными ругательствами. На этом странном наречии я не смогла найти ни одного глубокого, философского текста, ни одного материала о высших смыслах и ценностях. Кажется, что новый украинский язык превратился в язык ликующей ненависти, глумления, мелочности и бахвальства.

Лозунг «Я девочка. Я хочу кружевные трусики и в ЕС» – идеально подтверждает все это. Не думать, не чувствовать, не работать. Быть тупенькой девочкой в кружевах. И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола. За бесплатный сыр – в мышеловку. И – в огонь русской артиллерии. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», – сказано в Евангелии. Сегодня каждый сам определяет, за что бьется его сердце. За тотальную несвободу, которая царит сейчас в Европе? За европейские пособия? Немецкие безработные вам расскажут, как «счастливо» им живется под круглосуточным контролем соцслужб. За немецкие пенсии? Посмотрите на немецких рентнеров, замерзающих зимой в своих домах. Золотое время Европы давно закончилось. Европа меняется быстрее, чем наше представление о ней. А вот вечные законы торжествуют независимо от смены времен.

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«При желании можно выклянчить все: деньги, славу, власть. Но только не Родину, господа. Особенно такую, как моя. Россия не вмещается в шляпу!» – это генерал Чарнота авторства киевлянина Михаила Булгакова. Булгаковская же «разруха в головах» – это болезнь ума, не способного отличить навязанное от действительно необходимого. Сытое разодетое тело – не залог счастья. Женщина продается богатому, а любит счастливого – источающего внутреннюю свободу и уверенность в себе.На этом фоне россиянки провожают конвой с гуманитарным грузом в Донбасс. Жена священника показывает антидроновое ружье, рассказывает: «150 тыс. на него со своих пенсий собрали старушки в нашем храме. А моя дочь копила деньги на платье к выпускному, но решила перевести их нашим бойцам. Да, за други своя…».

СВО можно рассматривать и как конфликт между продажным рабом-потребителем, и человеком цельным, живущим не по законам рынка, а по законам совести. Дом халявщика, вора – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Сытое безыдейное стадо, разодетое в модные шмотки, послушно идет на убой. Под увещевание вчерашнего комика, западных лживых политиков, под депрессивную песню с недавнего «Евровидения». Конкурса фриков, большинство из которых, откровенно кичатся своими модными психическими заболеваниями.

«Европейское благополучие» у них есть, а счастья нет. Потому что идея всегда побеждает материю. Сознание первично. Об этом – все религии. Сон разума рождает чудовищ, разруха в головах приводит к самоликвидации. Не человек для еды и зрелищ. А наоборот. Этим мы и отличаемся от животных. Этим сегодня русские отличаются от своих врагов.