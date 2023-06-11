Для счастья нужна идея, а не комфорт

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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

Прогулочная яхта «Андромеда» стала ключевой уликой в расследовании диверсии на «Северных потоках» REUTERS/Oliver Denzer
Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши. Варшава всегда открыто выступала против газопроводов, и эксперты уверены: в Польше знали о готовящейся операции, но осуществить ее технически могли только две другие страны. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Для счастья нужна идея, а не комфорт

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Дом халявщика – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Подробности...

Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев. Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Для счастья нужна идея, а не комфорт

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    11 июня 2023, 12:15

    Когда смотришь старые советские фильмы или семейные фотоальбомы, часто ловишь себя на недоумении: люди ютятся в коммуналках, одеваются скромно, на столе у них – суп да каша, но они – счастливы. Работают споро, веселятся от души. И воспоминания наших стариков – о счастье без роскоши: «Вчетвером в одной комнате жили дружно!», «На прилавках деликатесов не было, зато какие вкусные пельмени мы сами лепили под песни!». Живя в относительной бедности, люди источали внутреннюю гармонию, согласие.

    И если взглянуть на актуальную статистику, то страны с самым высоким уровнем благосостояния лидируют и в смысле количества несчастливых людей, самый высокий их процент – в США, Австралии, Финляндии. Почти половину шведов и американцев мучают психические расстройства, а вот у небогатых непальцев, лаосцев и филиппинцев, по данным американского исследовательского центра Statista Global Consumer Survey, проблем гораздо меньше.

    Значит, для счастья материального благополучия недостаточно. Высокий ВВП на душу населения не делает народ счастливее, а, скорее, наоборот, вызывает массу внутренних проблем. Если взглянуть на современное европейское общество, где царит культ потребления, становится грустно. Зацикленность на комфорте и развлечениях опустошает. Погоня за роскошью, страсть соответствовать «инфлюэнсерам» приводит к неудовлетворенности собой, и как следствие, к психическим расстройствам. Концентрация на материальном лишает самых главных радостей, которые за деньги не купишь. Внутренних опор.

    Как об этом писали еще древние философы, дай людям хлеба и зрелищ, получишь идеального раба. Мы все видим, как сейчас эти сытые рабы, чья главная забава – торговый центр, соглашаются с любой ложью, с любым преступлением, с инвалидизацией собственных детей, с фальсификацией истории, с плясками сатанистов на своих улицах. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Спросите европейца: «Зачем ты живешь?». Он обидится, потому что этот легкий вопрос выводит несознательного потребителя на чистую воду: «Чтобы есть и развлекаться». Человек мало чем отличается от животного, которому нужно примерно то же. Встань на задние лапки, получишь сахарок. А современное украинское общество за этот сахарок сейчас и умирает.

    За что воюет бравый хлопчик? За немецкие пенсии? За однополые браки? За гей-парады? За самостерилизацию модных экоактивистов? За мягкий хлеб и одурманивающие зрелища? Хлопчик свято верит, что именно это – самое важное в жизни. Или еще проще: «Чтобы у нас все было, и за это нам ничего не было», – любимый тост вороватого инфантильного потребленца. Крайне далекий от реальности. Потому что, как мы знаем, за все надо платить, бесплатный сыр в мышеловке, Бог шельму метит, на воре шапка горит, да и тысячелетние буддистские законы кармы-бумеранга не отменить.

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    И глупо прикрываться словами «демократия» и «свобода». Западные политики давно используют их лишь в качестве ширмы. Не за благие идеи, а за экономическое и политическое превосходство «гуманно и демократично» превратили сотни сирийских, иракских, да и других городов в руины. А если говорить с точки зрения простого западного человека – за комфорт.

    И сейчас, если вдуматься, украинцы воюют с нами не за свободу – то есть жизнь по совести, по душе, а как раз наоборот – за рабское подчинение своему хозяину. За пропагандируемый им гламур против негламурных русских. Против естественных для нас, русских, смыслов. Если не верите, походите по украинским сайтам, блогам, изучите их СМИ. Даже в их речи это заметно. Вавилонское смешение языков, сдобренное грязными ругательствами. На этом странном наречии я не смогла найти ни одного глубокого, философского текста, ни одного материала о высших смыслах и ценностях. Кажется, что новый украинский язык превратился в язык ликующей ненависти, глумления, мелочности и бахвальства.

    Лозунг «Я девочка. Я хочу кружевные трусики и в ЕС» – идеально подтверждает все это. Не думать, не чувствовать, не работать. Быть тупенькой девочкой в кружевах. И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола. За бесплатный сыр – в мышеловку. И – в огонь русской артиллерии. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», – сказано в Евангелии. Сегодня каждый сам определяет, за что бьется его сердце. За тотальную несвободу, которая царит сейчас в Европе? За европейские пособия? Немецкие безработные вам расскажут, как «счастливо» им живется под круглосуточным контролем соцслужб. За немецкие пенсии? Посмотрите на немецких рентнеров, замерзающих зимой в своих домах. Золотое время Европы давно закончилось. Европа меняется быстрее, чем наше представление о ней. А вот вечные законы торжествуют независимо от смены времен.


    «При желании можно выклянчить все: деньги, славу, власть. Но только не Родину, господа. Особенно такую, как моя. Россия не вмещается в шляпу!» – это генерал Чарнота авторства киевлянина Михаила Булгакова. Булгаковская же «разруха в головах» – это болезнь ума, не способного отличить навязанное от действительно необходимого. Сытое разодетое тело – не залог счастья. Женщина продается богатому, а любит счастливого – источающего внутреннюю свободу и уверенность в себе.На этом фоне россиянки провожают конвой с гуманитарным грузом в Донбасс. Жена священника показывает антидроновое ружье, рассказывает: «150 тыс. на него со своих пенсий собрали старушки в нашем храме. А моя дочь копила деньги на платье к выпускному, но решила перевести их нашим бойцам. Да, за други своя…».

    СВО можно рассматривать и как конфликт между продажным рабом-потребителем, и человеком цельным, живущим не по законам рынка, а по законам совести.  Дом халявщика, вора – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Сытое безыдейное стадо, разодетое в модные шмотки, послушно идет на убой. Под увещевание вчерашнего комика, западных лживых политиков, под депрессивную песню с недавнего «Евровидения». Конкурса фриков, большинство из которых, откровенно кичатся своими модными психическими заболеваниями.

    «Европейское благополучие» у них есть, а счастья нет. Потому что идея всегда побеждает материю. Сознание первично. Об этом – все религии. Сон разума рождает чудовищ, разруха в головах приводит к самоликвидации. Не человек для еды и зрелищ. А наоборот. Этим мы и отличаемся от животных. Этим сегодня русские отличаются от своих врагов. 

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