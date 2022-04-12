Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

Взгляд
12 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
Разделы

Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

Солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор» Министерство обороны Украины
На Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя». По сути, это аналог фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться. Поводом для рождения новой легенды стало «обращение морпехов 36-й бригады», авторы которого в понедельник пообещали дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную. Есть ли реальные основания считать их героями? Подробности...
Перейти в раздел…

Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Турция срочно мирится со своим главным соперником

Руководители Саудовской Аравии и Турции нашли общие интересы кадр из видео
Поистине фундаментальные перемены происходят сегодня даже там, где еще вчера их невозможно было предвидеть. Еще одним признаком этого стал явный сигнал, который Турция подала своему принципиальному сопернику по региону Ближнего Востока – Саудовской Аравии. О каком сигнале идет речь и в чем причины внезапного сближения Анкары и Эр-Рияда? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний. Подробности...

Запад нашел дураков для войны с Россией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

На Украине рождается настоящая российская элита

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
Перейти в раздел…

Жозеп Боррель рвется «на поле боя»

Грузию подбивают на войну с Россией

Битва за Париж

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Адмирал Эссен» уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма
    На границе с Украиной в Белгородской области повредили ж/д пути В Германии заявили о бесполезности санкций против России В России введут модернизированные наличные рубли В Молдавии заявили о риске оставить Приднестровье без газа
    В Одессе заметили переодетых в российскую форму украинских военных Имран Хан потребовал новых выборов в Пакистане Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка Украина потребовала от мирового сообщества денег для сокращения дефицита бюджета
    Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком США предложили Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах Украинские компании подали в суд США иск к России о компенсации по активам в Крыму Появились подробности жизни Пугачевой и Галкина в Израиле

    Главная тема


    Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

    потеря армии Киевом


    Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ

    арест предметов искусства


    Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира

    нехватка продовольствия


    В Германии заявили о дефиците подсолнечного масла и муки

    Видео

    выборы президента


    Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

    государственный переворот


    США взрывают Пакистан за особый взгляд на Россию

    безопасность в Европе


    Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

    специальный репортаж


    Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    автоматический солдат


    Игорь Караулов: Запад нашёл дураков для войны с Россией

    новые ветераны


    Сергей Мардан: На Украине рождается настоящая российская элита

    свидетельство эпохи


    Алексей Токарев: Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

    на ваш взгляд


    Кто победит на президентских выборах во Франции?
    Сергей Худиев

    Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		12 апреля 2022, 09:04

    Как сообщалось, украинские ведьмы из сообщества «Ведьмин котел» провели ритуал наведения порчи на президента России; к делу были привлечены языческие боги Один, Тор и Перун. В апреле ведьмы собираются провести повторный ритуал с участием «зарубежных коллег». У нас, правда, есть свои ведьмы, которые тоже настроены решительно патриотически и, напротив, колдуют в пользу России.

    Чем кончатся эти оккультные битвы? Невольно приходит на память строчка из Высоцкого: «Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела». Но, скорее всего, представительницы индустрии оккультных услуг не только никуда не денутся, но и немало поправят свои дела. Популярность такого рода практик всегда растет во времена испытаний и кризисов, когда люди встревожены и не находят опоры. Колдовские манипуляции создают иллюзию контроля – вот мы, как кажется, можем что-то сделать. Они внушают что-то вроде надежды.

    В новостях постоянно мелькают (в последнее время – чаще) сообщения о людях, которые отдали последние деньги разного рода колдунам и магам, да еще и в долги залезли. В ситуации личного кризиса – болезни, тревоги за родных, общей растерянности и уныния – люди становятся легкой добычей тех, кто хорошо поставленным, уверенным и слегка таинственным голосом обещает решить их проблемы. А когда кризис носит общий характер, уязвимых людей становится намного больше.

    В этом отношении попытки наслать порчу на хорошо известных политиков (а такие попытки предпринимались и раньше) приносят определенную пользу. В том плане, что демонстрируют очевидное – колдовство не работает. Вернее, оно неплохо работает в том отношении, что обогащает колдунов и ведьм, магов и экстрасенсов. Но вот что касается поставленных задач – поразить неприятеля, например – оно никогда не было сколько-нибудь эффективным.

    Это хорошо видно на примере истории европейского колониализма. В христианской Европе оккультные практики были загнаны в подполье, а в других регионах мира, куда явились белые завоеватели, тайные знания процветали – там в каждой деревне было по колдуну, а где-то и сейчас есть.

    Фото: Mary Evans/Global Look Press

    Однако хранители древних традиций ничего не смогли поделать ни с испанской сталью, ни с английским порохом. Наводили они на колонизаторов порчу или предавали их самым сильным проклятиям – ничего не работало. Работало только на соплеменниках – потому что они верили в силу колдунов и питали к ним суеверный ужас. Европейцы же, относясь к местным верованиям с презрением, были неуязвимы для черной магии. Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний – и все более непробиваемых контрзаклинаний. Генералы магической службы в пятницу, 13-го, в глухую безлунную ночь принимали бы последние разработки от какой-нибудь «потомственной колдуньи госпожи Анны», которая была бы самым ценным и высокооплачиваемым кадром в министерстве обороны, а экстрасенсы противника пытались бы за этим подглядеть.

    Однако индустрия оккультных услуг процветает не за счет государств, которые, конечно, понимают, что финансировать тут нечего, а за счет обычных обывателей, которые щедро платят за обещания привлечь «силы потайные, силы великие» для решения их проблем. Это ведет к серьезным потерям, и не только финансовым – хотя профессионалы тайных сил и умеют ободрать клиента как липку. Психологически уход в мир магии и колдовства – это отказ от того, чтобы решать свои проблемы там, где они могут быть решены. Если вы впали в бедность, вам нужно осваивать востребованную профессию и трудиться – а не колдовать на богатство. Если вы страдаете от болезни – вам следует искать компетентную медицинскую помощь, а не обращаться к «целителям».

    Человек, который приписывает свои проблемы – личные, профессиональные или семейные – оккультным причинам, никогда не сможет их преодолеть. Ни здоровье, ни достаток, ни отношения с людьми никак не зависят от заклинаний. Вернее, заклинания только могут сделать ситуацию хуже, потому что не дают человеку разобраться в реальных причинах его проблем и найти пути их решения. Нередко люди, которых еще могла бы спасти «официальная медицина», погибают именно из-за того, что предпочли оккультных целителей.

    Но у проблемы есть еще одно, духовное измерение. Попытки манипуляции сверхъестественным несовместимы с верой в Бога. Как сказано в Библии, «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор. 18:10-12). Есть очень известная молитва: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». В том, что не в наших силах изменить, мы призваны покориться промыслу Божию – и не пытаться залезть в духовный мир с черного хода. А в том, что можем – усердно трудиться, чтобы позаботиться о тех, кто от нас зависит.

    Время тревоги и испытаний может обернуться для нас огромным благом – если мы научимся вверять нашу жизнь Богу и искать Его воли. Но, увы, мы можем сделать и неправильный выбор, который потащит нас под откос – искать помощи в оккультном обмане. Человеческое здравомыслие уязвимо – и нам стоит его беречь.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •