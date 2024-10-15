ВСУ за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

За последние сутки украинские войска на этом направлении потеряли более 200 солдат и несколько единиц техники, среди которых танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, включая американский Stryker, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

Уничтожены три миномета, РСЗО «Град» и два автомобиля. В результате атак, направленных против украинских формирований в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово, поражены подразделения 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

За сутки было отражено восемь контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Русской Конопельки. В этой зоне ВСУ потеряли до 90 человек.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 23 тыс. военнослужащих, 158 танков, 72 БМП и 100 БТР. Также уничтожены 918 бронемашин, 632 автомобиля и 189 артиллерийских орудий, включая девять американских HIMARS.

В прошлые сутки подразделения группировки «Север» отразили пять контратак украинской армии в Курской области.