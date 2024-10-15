Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.10 комментариев
ВСУ за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении
Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию, сообщило Минобороны России.
За последние сутки украинские войска на этом направлении потеряли более 200 солдат и несколько единиц техники, среди которых танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, включая американский Stryker, указало Минобороны в своем Telegram-канале.
Уничтожены три миномета, РСЗО «Град» и два автомобиля. В результате атак, направленных против украинских формирований в населенных пунктах Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово, поражены подразделения 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.
За сутки было отражено восемь контратак ВСУ в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Русской Конопельки. В этой зоне ВСУ потеряли до 90 человек.
За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 23 тыс. военнослужащих, 158 танков, 72 БМП и 100 БТР. Также уничтожены 918 бронемашин, 632 автомобиля и 189 артиллерийских орудий, включая девять американских HIMARS.
В прошлые сутки подразделения группировки «Север» отразили пять контратак украинской армии в Курской области.