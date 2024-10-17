Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.8 комментариев
Рябков назвал «игрой на публику» заявления США о сокращении вооружений
Рябков назвал «игрой на публику» желание США вести переговоры по сокращению вооружений
Американские инициативы по переговорам о сокращении вооружений являются попыткой одурачить мировое сообщество, поддерживая напряженность и балансирование на грани ядерного конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Рябкова,заявления США о якобы желании начать переговоры по сокращению вооружений рассматриваются как манипулятивная игра на публику, передает ТАСС .
«На сегодня – это не более чем абстракция – попытка одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и в переговорах, но, не поясняя главного, Вашингтон держит ситуацию в огромном напряжении и балансировании на грани открытого конфликта ядерных держав», – сказал Рябков.
По его словам, текущая ситуация требует более конкретных и искренних шагов со стороны США, чтобы предотвратить дальнейшее обострение международной напряженности.
Президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие переговоры невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером.