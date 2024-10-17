Рябков назвал «игрой на публику» заявления США о сокращении вооружений

Рябков назвал «игрой на публику» желание США вести переговоры по сокращению вооружений

Tекст: Вера Басилая

По словам Рябкова,заявления США о якобы желании начать переговоры по сокращению вооружений рассматриваются как манипулятивная игра на публику, передает ТАСС .

«На сегодня – это не более чем абстракция – попытка одурачить мировое большинство, которое тоже, конечно, заинтересовано в стратегической стабильности и в переговорах, но, не поясняя главного, Вашингтон держит ситуацию в огромном напряжении и балансировании на грани открытого конфликта ядерных держав», – сказал Рябков.

По его словам, текущая ситуация требует более конкретных и искренних шагов со стороны США, чтобы предотвратить дальнейшее обострение международной напряженности.

Президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие переговоры невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером.

