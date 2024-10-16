Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
МИД Швейцарии сообщил об отмене визита премьера Украины
Визит Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменен из-за форс-мажорных обстоятельств
Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей.
Швейцарское информационное агентство Keystone-ATS, ссылаясь на швейцарский МИД, сообщило об отмене визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который был запланирован на 16 октября. Причины отмены названы форс-мажорными, однако детали не раскрываются, передает ТАСС.
Первоначально планировалось, что Шмыгаль посетит Швейцарию с визитом 16 октября, после чего примет участие в международной конференции по вопросам разминирования на Украине, организуемой совместно с Швейцарией. Конференция должна была пройти в Лозанне с 17 по 18 октября.
На мероприятие в Лозанну были приглашены представители более пятидесяти государств и международных организаций, однако представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги отметила, что Россия не входит в число приглашенных. Ожидалось, что Шмыгаль также выступит на пресс-конференции с президентом Конфедерации Виолой Амхерд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария заявила о своем желании выступить посредником между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, а также поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию ситуации на Украине, основанную на ценностях ООН, что вызвало удивление главы МИД России Сергея Лаврова в связи с участием Швейцарии и Франции в совещании группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией.