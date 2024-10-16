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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 00:24 • Новости дня

    МИД Швейцарии сообщил об отмене визита премьера Украины

    Визит Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменен из-за форс-мажорных обстоятельств

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей.

    Швейцарское информационное агентство Keystone-ATS, ссылаясь на швейцарский МИД, сообщило об отмене визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который был запланирован на 16 октября. Причины отмены названы форс-мажорными, однако детали не раскрываются, передает ТАСС.

    Первоначально планировалось, что Шмыгаль посетит Швейцарию с визитом 16 октября, после чего примет участие в международной конференции по вопросам разминирования на Украине, организуемой совместно с Швейцарией. Конференция должна была пройти в Лозанне с 17 по 18 октября.

    На мероприятие в Лозанну были приглашены представители более пятидесяти государств и международных организаций, однако представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги отметила, что Россия не входит в число приглашенных. Ожидалось, что Шмыгаль также выступит на пресс-конференции с президентом Конфедерации Виолой Амхерд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария заявила о своем желании выступить посредником между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, а также поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию ситуации на Украине, основанную на ценностях ООН, что вызвало удивление главы МИД России Сергея Лаврова в связи с участием Швейцарии и Франции в совещании группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией.


    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи

    Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил шок от роскошного образа жизни молодых украинцев в Польше, который вызывает раздражение местных жителей.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.

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    15 октября 2024, 07:54 • Новости дня
    Украина потребовала от Бразилии арестовать Путина

    Reuters: Украина призвала арестовать Путина на саммите G-20

    Tекст: Александра Юдина

    Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, пишет Reuters.

    По данным агентства, Украина обратилась к властям Бразилии с требованием арестовать российского президента Владимира Путина, если он примет участие в саммите G-20, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите Путина на это мероприятие.

    При этом Костин подчеркнул, что Бразилия, будучи страной – участницей Римского статута, обязана выполнить свои международные обязательства и арестовать российского лидера.

    Reuters отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите G-20 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от российской стороны не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение об участии президента Владимира Путина в саммите G-20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, пока не принято, об этом сообщил пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

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    15 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Заочный приговор украинскому врачу за призывы калечить российских военных вступил в силу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московском Басманном суде заочный приговор Геннадию Друзенко, призывавшему к насилию, вступил в законную силу, так как апелляция не поступала.

    Соответствующая пометка появилась в картотеке Басманного суда Москвы, передает РИА «Новости».

    Согласно информации из суда, апелляционная жалоба на вынесенное решение не поступала.

    В июле Басманный суд заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии. Украинский медик призывал украинских врачей «кастрировать российских военнопленных».

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    15 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Блогер Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области получили приказ подготовиться к отступлению на свою территорию, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, получили приказ готовиться к отступлению на украинскую территорию, сообщил Шарий, передает «Лента.ру».

    Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли более 200 человек.

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    15 октября 2024, 19:32 • Новости дня
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    Рогов сообщил об атаке ВСУ на Энергодар
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины, помимо обстрелов из артиллерии, против жителей Энергодара применили массовые атаки дронов, часть из них удалось нейтрализовать, сообщил глава комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Помимо артиллерийских ударов, нацисты в данный момент осуществляют на главный город энергетиков в Запорожской области массированную атаку дронов», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Несколько дронов сбиты, часть из них отклонились с пути. Рогов уточнил, что основной целью нападения была подстанция «Луч», которая снабжает электроэнергией весь Энергодар. Отражение атаки еще продолжается, сказал он.

    Ранее в результате террористической атаки киевского режима в Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что так украинские власти пытаются запугать жителей новых регионов.

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    15 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене

    Новое командование НАТО в Висбадене заменит США в координации поставок на Украину

    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое командование НАТО, открытое в германском Висбадене, займется координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, заменяя в этой функции США и укрепляя безопасность альянса.

    НАТО открыло новое командование в германском Висбадене, которое будет заниматься координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, сообщает ТАСС.

    Эта структура, получившая название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), заменит США в этой функции. До президентских выборов в США все полномочия по координации должны быть переданы новой штаб-квартире.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытие этого командования приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО. Он подчеркнул важность работы 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса.

    Штаб-квартира NSATU была создана по решению саммита НАТО в июле в Вашингтоне. После введения в действие нового командования для стран альянса, за исключением США, все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и станут обязательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Столтенберг в своей прощальной речи в Брюсселе призвал страны – члены НАТО увеличить расходы на оборону, на специальном заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю Марку Рютте, а бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники на Украину.


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    15 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «среди главного был доклад разведок» о «намерениях россиян на осень – зиму». «Все достаточно подробно», – отметил он.

    «Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», – приводит его слова РБК.

    Зеленский подчеркнул, что Киев будет жестко реагировать на любую поддержку России со стороны других стран. Он также пообещал координировать действия с международными партнерами для противодействия помощи России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    15 октября 2024, 13:18 • Новости дня
    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах

    ВС России нанесли удар по ВСУ в различных направлениях и отразили контратаки

    ВС России нанесли тяжелые потери ВСУ на нескольких фронтах
    @ t.me/mod_russia

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц, сообщили в Минобороны.

    В результате действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) против украинских формирований на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области было уничтожено до 30 военнослужащих украинской армии, два автомобиля и полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На других направлениях российские войска также достигли значительных успехов. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в регионах Донецкой народной республики, отразив четыре контратаки. Потери противника составили до 300 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Юг» продолжила продвижение вглубь обороны противника, уничтожив до 590 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц тяжелой техники, включая американскую гаубицу М777.

    Подразделения «Центр» улучшили свои позиции, нанеся поражение противнику в Донецкой народной республике и отразив две контратаки. Потери противника составили до 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

    Группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 95 военнослужащих ВСУ и бронетехнику в Донецкой народной республике. Всего с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

    Накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. А в ходе зачистки позиций на юго-западе от Угледара российские морпехи нашли схрон с боеприпасами, оставленный ВСУ, включающий оружие и взрывчатку для диверсионных действий.

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    15 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о согласовании Зеленским терактов на территории России

    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил о причастности президента Украины Владимира Зеленского к терактам в России, утверждая, что операции СБУ на территории РФ проводятся с его одобрения.

    Прозоров рассказал ТАСС о причастности СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к терактам на территории России и их согласовании с Зеленским. Прозоров отметил, что в СБУ приказы председателя регламентируют оперативно-служебную деятельность, в том числе спецоперации, и председатель подписывает их. По его словам, глава СБУ Василий Малюк не может быть не в курсе таких акций, особенно за пределами Украины, и докладывает о них высшему руководству страны, включая Зеленского.

    Прозоров также добавил, что утверждать можно, что Малюк участвует во всех терактах, диверсиях и убийствах в России. По его словам, операции СБУ проходят через одобрения и согласования Малюка с Зеленским. Экс-сотрудник СБУ сообщил, что спецслужба проводит больше подобных операций, чем ГУР, несмотря на то что военная разведка Украины часто приписывает себе их результаты.

    В качестве примера Прозоров привел убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, когда ГУР заявило о своей причастности через несколько часов после его смерти. Тем не менее через несколько дней СБУ представила доказательства участия в этом. Он также упомянул о соперничестве и «откровенной вражде» между СБУ и ГУР и заявил о подготовке материала, посвященного этой теме, который будет представлен общественности в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт на Крымском мосту в 2022 году был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, мощность которого составила 10 тонн тротила. По данным следствия, организатором был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который руководил группой, занимавшейся подготовкой и осуществлением подрыва моста; контроль за передвижением взрывного груза осуществлял сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся «Иваном Ивановичем» и использовавший номер, зарегистрированный на жителя Кременчуга Сергея Андрейченко.

    Коментарии (3)
    15 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска войсками России

    Российские войска освободили две трети территории Дзержинска в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска на Украине, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, позволит уменьшить интенсивность обстрелов соседней Горловки.

    Российские войска освободили значительную часть территории Дзержинска в ДНР, передает ТАСС. По словам Пушилина, более двух третей города уже находятся под контролем российских сил. Он отметил, что это важный шаг для снижения количества обстрелов соседней Горловки.

    Глава ДНР подчеркнул значимость освобождения Дзержинска для местных жителей. По его словам, в городе все еще остаются не менее тысячи мирных граждан, чья безопасность может быть обеспечена только после полной стабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит продвигаться российским войскам на север республики. Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска.

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    15 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    Дипломат Мирошник: Украинский омбудсмен может прояснить данные о вывезенных ВСУ курянах
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не питает иллюзий относительно реакции офиса Зеленского на запрос Москвы о похищенных ВСУ жителях Курской области. Однако есть шанс, что удастся частично прояснить их судьбу, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее Киеву был направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области.

    «Контакт с омбудсменом Дмитрием Лубинцом – фактически единственное, что осталось в части гуманитарных связей между Россией и Украиной. Конечно, никто не говорит о том, что он обладает чрезвычайной эффективностью. Однако даже поддержание какого-либо диалога по этой линии для нас на текущий момент ценно», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД.

    «Нам хорошо известна специфика действий противника в Курской области. Военные ВСУ фактически брали в заложники местное население, насильственно вывозили людей из этого региона в соседние области Украины. Никто не рассчитывает на то, что диалог с Лубинцом позволит мгновенно решить проблему», – рассказывает он.

    «Однако прояснить кое-какую информацию с его помощью вполне реально. В частности, России необходимо узнать, где именно содержатся наши граждане. Шансы, хоть и небольшие, на это имеются. Нельзя забывать и о том, что аппарат уполномоченного по правам человека в России неоднократно демонстрировал уровень профессионализма. В частности, они прикладывают немало усилий в рамках переговоров по вопросам обмена пленными», – напомнил дипломат.

    «Добавлю, что у нас имеются и другие способы получения информации о людях, насильно вывезенных ВСУ. Помогает российское отделение Красного Креста, обрабатываются обращения родственников пострадавших. Все эти данные нами учитываются. Но, может быть, контакты с украинским омбудсменом помогут добавить в сформировавшуюся у нас картину некоторые полезные детали», – заключил Мирошник.

    Ранее украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу был направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей региона. Омбудсмен рассказала, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) во время встречи с его президентом Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    При этом СМИ ранее сообщали, что МККК якобы посещал вывезенных гражданских. «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Ранее она сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли вооруженные силы Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Киеву могло потребоваться мирное население региона.

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