Доктор Мясников назвал кофе целебным напитком

Доктор Мясников рассказал о пользе кофе и важности физической активности

Tекст: Александра Юдина

Врач поделился секретами своего рациона и обратив внимание на важность соблюдения естественного баланса гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, передает «Царьград».

По его мнению, чрезмерная озабоченность калориями или строгие ограничения в еде могут привести к нарушению этого баланса. Важной частью здорового рациона врач считает средиземноморскую диету с умеренным потреблением калорий и акцентом на овощи, фрукты, цельные зерна и рыбу.

Мясников также отметил ценность кофе, назвав его целебным напитком. Он подчеркнул, что три чашки кофе в день могут быть полезны для сердца и печени, благодаря содержанию кофеина и около 700 различных полезных веществ.

«Можно как угодно к этому относиться, но это неоспоримый факт», – добавил врач.

Касаясь вопроса физической активности, доктор рекомендовал ежедневные умеренные нагрузки. Если нет возможности сделать зарядку утром, стоит постараться пройти 7-10 тыс. шагов в течение дня. Таким образом можно не только предотвратить депрессию и деменцию, но и продлить жизнь.

Кроме того, Мясников подчеркнул важность психоэмоционального настроя на долголетие. Он считает, что сохранение детского любопытства и вера в долголетие помогают оставаться молодым.

«Для меня очень важно хранить в себе мальчишку и верить, что ты будешь жить до 150 лет», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что ежедневная доза кофеина не должна превышать 400 мг в день, что эквивалентно двум чашкам кофе, иначе потребитель может заработать остеопороз и аритмию.

