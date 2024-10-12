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Доктор Мясников назвал кофе целебным напитком
Доктор Мясников рассказал о пользе кофе и важности физической активности
Известный доктор Александр Мясников поделился секретами своего рациона и подчеркнул целебные свойства кофе, который содержит около 700 полезных веществ.
Врач поделился секретами своего рациона и обратив внимание на важность соблюдения естественного баланса гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, передает «Царьград».
По его мнению, чрезмерная озабоченность калориями или строгие ограничения в еде могут привести к нарушению этого баланса. Важной частью здорового рациона врач считает средиземноморскую диету с умеренным потреблением калорий и акцентом на овощи, фрукты, цельные зерна и рыбу.
Мясников также отметил ценность кофе, назвав его целебным напитком. Он подчеркнул, что три чашки кофе в день могут быть полезны для сердца и печени, благодаря содержанию кофеина и около 700 различных полезных веществ.
«Можно как угодно к этому относиться, но это неоспоримый факт», – добавил врач.
Касаясь вопроса физической активности, доктор рекомендовал ежедневные умеренные нагрузки. Если нет возможности сделать зарядку утром, стоит постараться пройти 7-10 тыс. шагов в течение дня. Таким образом можно не только предотвратить депрессию и деменцию, но и продлить жизнь.
Кроме того, Мясников подчеркнул важность психоэмоционального настроя на долголетие. Он считает, что сохранение детского любопытства и вера в долголетие помогают оставаться молодым.
«Для меня очень важно хранить в себе мальчишку и верить, что ты будешь жить до 150 лет», – резюмировал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что ежедневная доза кофеина не должна превышать 400 мг в день, что эквивалентно двум чашкам кофе, иначе потребитель может заработать остеопороз и аритмию.