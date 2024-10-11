Путин процитировал стихи туркменского поэта Фраги

Президент России Владимир Путин процитировал стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги

Tекст: Вера Басилая

«Книги Махтумкули Фраги не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии», – отметил Путин.

«На что хотел бы обратить особое внимание: в годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну – в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», – процитировал Фраги президент, передает ТАСС.

Путин также отметил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры.

«У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками», – подчеркнул Путин.

Ранее президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

На полях форума Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

