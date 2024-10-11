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    11 октября 2024, 09:20 • Новости дня

    Путин процитировал стихи туркменского поэта Фраги

    Президент России Владимир Путин процитировал стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» процитировал строки туркменского поэта Махтумкули Фраги, отметив их роль и значимость в годы Великой Отечественной войны.

    «Книги Махтумкули Фраги не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии», – отметил Путин.

    «На что хотел бы обратить особое внимание: в годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну – в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», – процитировал Фраги президент, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры.

    «У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    На полях форума Путин провел встречу  с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    9 октября 2024, 21:16 • Новости дня
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    СМИ: Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сербии Александр Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, что отметили сербские СМИ.

    Издание Danas сообщило, что Вучич не отправил поздравление с днем рождения Путину. В Белграде не озвучили официальных причин для такого решения со стороны Вучича, передает «Московский комсомолец».

    Адвокат Никола Лакич, популярный в Сербии, отметил, что в течение восьми лет, пока Вучич занимает президентский пост, он ежегодно поздравлял Путина в этот день. «В этом году поздравлений не было», – подчеркнул Лакич. По мнению Лакича, раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку это стало более выгодно для сербского лидера.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран, считающихся недружественными России, не направили поздравления президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    9 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    Путин запустил серийное производство седана бизнес-класса Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura, который будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

    Ожидается, что в 2024 году предприятие произведет 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем производства увеличится до 8 тыс. автомобилей в год с дальнейшим ростом при наличии спроса. Стоимость седана варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации, передает ТАСС.

    Автомобиль основан на платформе Lada Vesta, но обладает улучшенными характеристиками, такими как увеличенное на 25 см заднее пространство и салон из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

    Основными покупателями Lada Aura, по прогнозам, станут такси, крупные корпоративные автопарки, а также государственные структуры. Предсерийные автомобили уже проходят эксплуатацию в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.

    В среду Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

    Ранее сообщалось, что в Тольятти в ближайшие дни начнется серийное производство нового бизнес-класса автомобиля Lada Aura от «АвтоВАЗа».

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    9 октября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте промышленного производства в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в российских субъектах.

    Он отметил, что обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику, развиваясь с опережением. «Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что за последние годы в стране открыты сотни новых заводов, фабрик и производственных площадок. Он особо отметил такие промышленные гиганты, как горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области, пишет ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что ответные ограничения на импорт помогли развитию сельского хозяйства и промышленности в России.

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    10 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    Путин разрешил гражданам Грузии въезжать в Россию без визы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Условия безвизового режима расширены на всех грузинских граждан, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Новая редакция указа более не содержит исключений, для которых была нужна виза, передает ТАСС.

    Отмечается, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию без визы для трудовой деятельности, а также с любыми целями на срок более 90 дней. Кроме того, виза отныне не нужна и грузинским гражданам, получающим в России образование.

    Визовый режим с Грузией указом президента России был отменен с 15 мая 2023 года. Однако граждане этой страны могли въезжать в Россию без визы лишь на срок до 90 дней.

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    10 октября 2024, 03:32 • Новости дня
    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора

    Губернатор Нижегородской области Никитин в разговоре с Путиным подтвердил, что носит пиджак российского производства

    Путин спросил Никитина, в какой стране сшили пиджак нижегородского губернатора
    @ кадр из видео Ruptly

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в какой стране сшили пиджак главы региона. Никитин заверил, что носит костюм отечественного производства.

    Путин обратил внимание на костюм Никитина во время видеоконференции по запуску новых промышленных объектов. Директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина заявила Путину, что задача предприятия – выпускать настолько качественные ткани, чтобы ими был обит даже стул, на котором сидит глава государства. Путин поблагодарил ее и выразил надежду, что «так и будет в ближайшее время», передает ТАСС.

    После этого он обратился к Никитину с вопросом: «Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?». Тот заявил, отодвинув край пиджака, что несмотря на отсутствие бирки, костюм – российского производства и сшит из отечественной ткани.

    «К этому нужно стремиться – чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства», – сказал Путин. Он отметил, что в России много талантливых дизайнеров, но стране не хватало качественных тканей в последние десятилетия. По его словам, развитие этой области является важным и перспективным направлением.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    9 октября 2024, 21:06 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке новых нацпроектов

    Путин: Совет по стратегическому развитию вскоре обсудит параметры новых нацпроектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет при президенте РФ по стратегическому развитию вскоре обсудит параметры новых национальных проектов, направленных на обеспечение технологической независимости в ключевых секторах экономики, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи промышленные объекты.

    Путин отметил, что правительство уже завершает «подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики». «В ближайшее время обсудим их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что промышленное производство в России демонстрирует рост благодаря успешной системе поддержки индустриальных проектов.

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    9 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Песков: Путин не опустится до оскорблений западных лидеров

    Песков: Путин не будет оскорблять западных лидеров, как делают они

    Песков: Путин не опустится до оскорблений западных лидеров
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не станет отвечать оскорблениями на резкие слова западных лидеров, в том числе вице-президента США Камалы Харрис, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем, передает ТАСС. Слова Пескова были реакцией на оскорбительные заявления вице-президента США Камалы Харрис в адрес Путина.

    Песков отметил, что оскорбительная риторика уже стала частью политической практики западного истеблишмента. Кремль не намерен отвечать на такие выпады аналогичным образом, предпочитая придерживаться уважительного отношения к международным лидерам.

    Ранее Харрис прокомментировала слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», и раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Зампред комитета Госдумы Алексей Чепа назвал оскорбления Харрис в адрес Путина показателем ее интеллекта и психического состояния, отметив, что западная политическая элита испытывает безысходность из-за своих провалов.

    Посольство России в Вашингтоне ранее назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России.

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    8 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    В 2025 году страны Содружества Независимых Государств совместно отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.

    «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.

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    8 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном

    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана

    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул позитивное развитие российско-азербайджанских отношений на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве перед саммитом СНГ.

    Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.

    В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.

    Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.

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    8 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Эрдоган подарил Путину «хороший турецкий подарок» на день рождения

    Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Когда у него спросили о стоимости подарка, и была ли она в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков ответил, что подарок стоил «чуть побольше», передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что помимо подарка от Эрдогана, Путин получил много подарков из-за рубежа. Он подчеркнул, что подарки поступили от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Среди них особенно выделилось теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина.

    7 октября президенту России исполнилось 72 года.

    Эрдоган поздравил президента Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    При этом лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.

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    10 октября 2024, 00:22 • Новости дня
    ВТБ получил разрешение проводить сделки с акциями инвесторов из недружественных стран

    Tекст: Антон Антонов

    ВТБ разрешено совершать сделки с акциями банка, которыми владеют инвесторы из недружественных стран, сообщается в распоряжении президента России Владимира Путина.

    «Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала», – сообщает ТАСС.

    Документ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что ВТБ «и лица, находящиеся под его контролем», могут осуществлять сделки, которые ведут к «установлению, изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц».

    Разрешение дано в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от августа 2022 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВТБ в июне продал часть заблокированных из-за санкций активов другому российскому банку, также находящемуся под санкциями, получив прибыль 16 млрд рублей. Весной суд арестовал активы JPMorgan в России по иску ВТБ.


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    10 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
    Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее
    @ Rose/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация, при которой Россия «гнала кругляк за рубеж», а продукцию из древесины импортировала, является неправильной, она меняется к лучшему, но недостаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.

    Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, Путин отметил, что у России «одна из самых больших лесосек в мире».

    «И я с удивлением когда-то <…> обнаружил, что лесосека-то огромная, а продукцию из древесины – самую разную, и бумагу высококачественную <…> – многое из этого мы закупаем за границей», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, речь идет о давнем наблюдении. Однако, по его словам, «ситуация меняется к лучшему не так быстро». Он заявил: «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию».

    Собственные производства Путин назвал «шагом вперед» в верном направлении. Он обещал, что власти России предпримут все необходимые усилия для поддержки подобных предприятий.

    Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах России.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    8 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите СНГ в Москве участники обсудят экономическую тематику и перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, что является одним из ключевых приоритетов внешней политики России, отметил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.

    Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.

    «Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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