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Путин процитировал стихи туркменского поэта Фраги
Президент России Владимир Путин процитировал стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги
Президент России Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» процитировал строки туркменского поэта Махтумкули Фраги, отметив их роль и значимость в годы Великой Отечественной войны.
«Книги Махтумкули Фраги не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии», – отметил Путин.
«На что хотел бы обратить особое внимание: в годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну – в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», – процитировал Фраги президент, передает ТАСС.
Путин также отметил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры.
«У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
На полях форума Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.