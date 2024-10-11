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Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде
Путин провел короткую беседу «на ногах» с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде
Президент Владимир Путин «на ногах» пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым на полях форума в Ашхабаде, посвященного 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.
Отмечается, что Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым на полях форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», передает РИА «Новости».
Известно, что общение лидеров было непринужденным и проходило во время совместного фотографирования участников мероприятия. Президенты улыбались и обменивались короткими фразами.