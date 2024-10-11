Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».