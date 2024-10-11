Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что по итогу тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.0 комментариев
Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде
Президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Известно, что Путин примет участие в пленарном заседании форума, проходящего в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана, передает РИА «Новости».
На мероприятие также приглашены представители из Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.
Накануне в Кремле отметили, что глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который может стать «политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».