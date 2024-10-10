Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Кремль: Путин проведет совещание с Совбезом и вылетит на форум в Ашхабад
Президент Владимир Путин проведет совещание с Совбезом, а затем вылетит в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном связи времен и цивилизаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а вечером вылетит в Ашхабад, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что совещание с Совбезом станет платформой для обсуждения контактов на высшем уровне с главами государств СНГ.
Также пресс-секретарь президента пояснил, что в ходе рабочего визита в Ашхабаде Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».