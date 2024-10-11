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В Индонезии на три месяца задержали россиянку за отказ показать документы
Власти Индонезии задержали россиянку на три месяца за отказ показать документы
В Индонезии россиянка была задержана на три месяца после отказа предоставить документы офицерам полиции в Сурабае, сообщила иммиграционная служба.
Иммиграционная служба сообщила, что местные жители рассказали о проживании иностранки в одном из домов Сурабаи. Впоследствии было установлено, что она действительно находилась в указанном месте, однако отказалась показать свои проездные документы или визу, передает РИА «Новости».
Иммиграционная служба Индонезии приняла решила задержать россиянку, и предупредила других иностранных граждан о необходимости иметь при себе всегда действиетельные документы.
Ранее на индонезийском острове Бали была задержана 51-летняя россиянка за отказ платить за спа-процедуры, питание в ресторанах и проживание в отеле.
До этого россиян, заподозренных в употреблении наркотиков, депортировали с Бали.