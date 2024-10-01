У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.2 комментария
Пентагон: Войска НАТО перейдут под контроль главкома в Европе
Войска всех стран НАТО в будущем передадут под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе, что должно укрепить оборону альянса, заявила помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, данная инициатива предусматривает передачу всех национальных сил обороны стран, входящих в Североатлантический альянс, включая США, под руководством главнокомандующего в Европе, передает ТАСС.
Уолландер подчеркнула, что это решение направлено на повышение эффективности защиты и укрепление оборонительных возможностей альянса.
Форум в Варшаве собрал множество экспертов и высокопоставленных лиц из различных стран для обсуждения актуальных вопросов безопасности и сотрудничества в условиях меняющейся геополитической обстановки.
Ранее штаб НАТО решили разместить у границы России в Финляндии.