Венгрия заявила о невозможности архитектуры безопасности Европы без России

Tекст: Алексей Дегтярев

Будущая архитектура безопасности Европы невозможна без участия России, но когда такие переговоры смогут пройти, и кто в них будет участвовать, пока неясно, сказал Бока в интервью финской газете Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

Он также подтвердил позицию Будапешта о необходимости прекращения огня и урегулирования украинского кризиса с помощью переговорного процесса.

Также министр пояснил, что голосование парламента Венгрии по ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО зависит от того, насколько быстро и эффективно укрепится доверие между Венгрией и Швецией, что «что позволит успокоить венгерских парламентариев, у которых есть сомнения и озабоченности».

Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.