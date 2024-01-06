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Венгрия заявила о невозможности архитектуры безопасности Европы без России
Новая архитектура европейской безопасности не сможет существовать без российского участия, Евросоюз должен выступить в решающей роли в обсуждениях этого вопроса, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.
Будущая архитектура безопасности Европы невозможна без участия России, но когда такие переговоры смогут пройти, и кто в них будет участвовать, пока неясно, сказал Бока в интервью финской газете Ilta-Sanomat, передает ТАСС.
Он также подтвердил позицию Будапешта о необходимости прекращения огня и урегулирования украинского кризиса с помощью переговорного процесса.
Также министр пояснил, что голосование парламента Венгрии по ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО зависит от того, насколько быстро и эффективно укрепится доверие между Венгрией и Швецией, что «что позволит успокоить венгерских парламентариев, у которых есть сомнения и озабоченности».
Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.