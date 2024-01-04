Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
В секторе Газа заявили о более 45 тыс. сброшенных Израилем ракет и бомб
Правительство сектора Газа заявило, что Израиль с октября 2023 года сбросил на анклав более 45 тыс. ракет и бомб
Израильская армия с октября 2023 года сбросила на сектор Газа более 45 тысяч ракет и бомб общим весом более 65 тысяч тонн, заявила пресс-служба правительства анклава.
«Самолеты израильского оккупанта сбросили на сектор Газа во время войны-геноцида более 45 тысяч ракет и огромных бомб, некоторые из которых содержали 2000 фунтов (907 килограммов) взрывчатки», – приводит РИА «Новости» фрагмент заявления правительства сектора Газа.
По подсчетам чиновников, общий вес сброшенной на сектор Газа взрывчатки составляет более 65 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что правительство ЮАР подало в в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против Израиля, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом.
Слушания назначены на 11-12 января, планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.