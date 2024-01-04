В секторе Газа заявили о более 45 тыс. сброшенных Израилем ракет и бомб

Правительство сектора Газа заявило, что Израиль с октября 2023 года сбросил на анклав более 45 тыс. ракет и бомб

Tекст: Денис Тельманов

«Самолеты израильского оккупанта сбросили на сектор Газа во время войны-геноцида более 45 тысяч ракет и огромных бомб, некоторые из которых содержали 2000 фунтов (907 килограммов) взрывчатки», – приводит РИА «Новости» фрагмент заявления правительства сектора Газа.



По подсчетам чиновников, общий вес сброшенной на сектор Газа взрывчатки составляет более 65 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что правительство ЮАР подало в в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против Израиля, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом.

Слушания назначены на 11-12 января, планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.