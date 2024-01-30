Танкист с протезом руки в ДНР заявил о готовности вернуться в строй

Tекст: Ольга Иванова

Ефанов рассказал, что работал слесарем-ремонтником на заводе в Донецке, в 2017 году он добровольно пошел воевать. Был в пехоте, получив травму, перешел в танкисты, передает РИА «Новости».

Ранение руки он получил на Авдеевском направлении. Его танк при оказании поддержки пехоте попал под обстрел. На данный момент Ефанов на больничном, но после восстановления он планирует вернуться в строй.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин при поддержке общественной организации «Караван» вручил Ефанову сертификат на бесплатное протезирование (замена локтевого сустава на искусственный) в Федеральном научно-образовательном центре медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г. А. Альбрехта в Петербурге.

Ранее на Авдеевском направлении российский военнослужащий в одиночку отбил атаку элитных украинских разведчиков при помощи гранат.