Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Боец ВС России в одиночку отразил атаку элитных разведчиков ВСУ
На Авдеевском направлении российский военнослужащий в одиночку отбил атаку элитных украинских разведчиков при помощи гранат.
Пятеро элитных разведчиков Вооруженных сил Украины пришли, чтобы вернуть захваченный 9-й бригадой первого армейского корпуса России опорный пункт, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.
По данным канала, российский боец сумел в одиночку защитить позицию от противников, забросав их гранатами.
Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе.