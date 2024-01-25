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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    20 комментариев
    25 января 2024, 19:20 • Новости дня

    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе

    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    25 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил приговор убийце Татарского

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц считает, что приговоренная к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе и убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), заслуживает более строгого наказания.

    В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

    «Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

    Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

    По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

    Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

    Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

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    25 января 2024, 06:01 • Новости дня
    ВС России уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и РДК под Харьковом

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ночь на среду уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Харькове и свыше 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев со ссылкой на своих харьковских товарищей, поздно вечером 23 января Российская армия нанесла удар по военным объектам в городе Харькове. По его словам, харьковчане сообщили о трех «прилетах». Первые два были мощные и почти одновременно, а через несколько минут раздался третий «прилет» с большой вспышкой и сильным взрывом, уточнил он, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января. Он рассказал, что ВС РФ смогли накрыть «личный состав бандеровцев из группировки «Кракен» и их подведомственных из так называемого Русского добровольческого корпуса. Еще одним ударом, по его данным, российские войска попали в квартале от первого «прилета», там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ.

    Он уточнил, что предварительно это были иностранные наемники, но пока данные проверяются.

    Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании «Киевстар» после ночного «прилета». Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от «Киевстара» практически не работает.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.

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    25 января 2024, 14:37 • Новости дня
    Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
    Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка ВС России на Донецком направлении улучшила позиции на Донецком направлении, сообщило министерство обороны.

    У Клещеевки в ДНР отражены три атаки украинских штурмовиков 22-й механизированной бригады. У Клещеевки и Красного (ДНР) поражены живая сила и техника 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская армия потеряла до 310 человек, четыре танка, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены: американская машина РСЗО М270 MLRS, американская артиллерийская система М777, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30. Также поражены два склада с боеприпасами.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Старомайорского и Новомихайловки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, две БМП, САУ «Гвоздика», гаубицу «Гиацинт-Б» и станцию РЭБ.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад у Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область). Там ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и две польские САУ Krab.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 270 человек, два танка, две БМП, восемь боевых бронированных машин.

    На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны у Работино, Юрковки и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 130 человек. При контрбатарейной борьбе поражены: САУ Krab, чешская РСЗО RM-70 Vampire, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. ВСУ потеряли там за сутки до 45 человек. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Гвоздика», М777 и РСЗО «Град».

    Средства ПВО ВС России сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну тактическую ракету «Точка-У». Также уничтожен 91 украинский дрон.

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    24 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью

    Минобороны: Над территорией Брянской области сбили три беспилотника ВСУ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, около 21.30 мск российские военные пресекли попытку со стороны ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам в России. Отмечается, что дежурными средствами ПВО три беспилотника ликвидированы над территорией Брянской области.

    В среду Минобороны заявило, что российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    25 января 2024, 09:11 • Новости дня
    Пожар на предприятии начался после взрывов в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Пожар и повреждения зафиксированы на предприятии в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.

    По его словам, на одном из предприятий есть разрушения, загорелось здание, передает ТАСС.

    Известно, что предприятие расположено в Криворожском районе области.

    Ранее стало известно, что промышленное предприятие было поражено в период ночной воздушной тревоги в Одессе.

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    25 января 2024, 13:41 • Новости дня
    Спасший солдат от дрона боец рассказал, как ВС России взяли позиции ВСУ под Донецком

    Спасший товарищей от дрона-камикадзе боец рассказал, как ВС России взяли позиции ВСУ под Донецком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский штурмовик с позывным Бабай, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, чтобы спасти командира и товарищей, рассказал, как в тот же день вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

    По его словам, сам он шел чуть впереди, а товарищи – сзади, когда на российских военных налетели дроны. Три из них боец уничтожил из автомата, а от четвертого увернулся, передает ТАСС.

    Также штурмовик рассказал, что за два месяца из автоматов ему удалось уничтожить десять беспилотников ВСУ.

    Мобилизованному в сентябре 2022 года из Челябинской области с позывным Бабай 46 лет.

    Напомним, выманившего на себя дрон-камикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде.


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    25 января 2024, 10:12 • Новости дня
    В Чехии пообещали Киеву «очень трудную весну»

    Чешский генерал Шедивы заявил, что Киев ждет мощное наступление ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Украинским военным будет очень сложно отразить наступление ВС России этой весной, заявил изданию Forum24 экс-глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы.

    По его словам, 2024 год для Киева выдастся очень сложным, так как «русские готовят фронт» – постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в выгодный для себя момент, передает РИА «Новости».

    Также Шедивы отметил мощные удары ВС России по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заметив, что Москва «планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику».

    Помимо прочего, экс-глава генштаба Чехии добавил, что массовая мобилизация на Украине только усугубляет проблемы ВСУ, так как  необученные украинские призывники сталкиваются с опытными солдатами. «Преимущество Российской армии в подготовке принесет Киеву большие проблемы в случае наступления Москвы. На мой взгляд, весна будет для Украины очень трудной», – заключил Шедивы.

    Ранее сообщалось, что российские военные инженеры в ходе спецоперации возвели глубокоэшелонированную систему оборонительных рубежей, одних только противотанковых «зубов дракона» установлено около 1,5 млн штук.

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    25 января 2024, 05:17 • Новости дня
    Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт у Серебрянского лесничества

    Минобороны: Российская артиллерия уничтожила опорный пункт у Серебрянского лесничества

    Tекст: Валентина Григоренко

    Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навели на ранее разведанные цели, а затем нанесли огневое поражение. В Минобороны добавили, что после этого ВС РФ скорректировали орудие и вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что контроль поражения целей российские военные провели с помощью беспилотника, который передает изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.

    Ранее казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады им. М.И. Платова рассказали о штурме в Серебрянском лесничестве, где было уничтожено более двух рот украинских военных.

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    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили, также как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции, и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 12:05 • Новости дня
    Картаполов: Работа по возвращению российских военнопленных продолжится

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    Как сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос, Россия не может бросить «своих ребят», поэтому будет разговаривать «хоть с чертом», чтобы вытащить российских пленных, передает ТАСС. Он добавил, что другого выхода нет и разговаривать придется.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил газете ВЗГЛЯД, что падение Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой на неопределенный срок.

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена.

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    25 января 2024, 10:07 • Новости дня
    Группировка «Юг» сбила за сутки 15 украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка российских войск уничтожила в течение суток 15 украинских беспилотников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, средствами РЭБ и ПВО сбиты 15 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Шевченко, Марьинка ДНР Спорное, передает ТАСС.

    Астафьев добавил, что также военнослужащие группировки уничтожили 155-мм гаубицу М777, САУ Krab, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119, 152-мм орудие Д-20 и две САУ «Гвоздика» ВСУ.

    Ранее военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск рассказал, что бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала с поля боя.

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    25 января 2024, 15:52 • Новости дня
    В РАНХиГС решили сделать обучение студентов – участников СВО бесплатным

    Ректор президентской академии заявил о решении сделать обучение студентов – участников СВО бесплатным

    Tекст: Александра Юдина

    Находящиеся в зоне действия спецоперации студенты РАНХиГС смогут продолжить обучение бесплатно, сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.

    «Считаю нашей прямой обязанностью сделать так, чтобы студенты президентской академии, которые сегодня сражаются за наш мир и спокойствие, получили всю необходимую поддержку в своей альма-матер. Мы приняли решение о том, что все студенты, которые находятся в зоне СВО, продолжат свое обучение на бесплатной основе», – сказал он в опубликованном в его Telegram-канале видеообращении.

    Также Комиссаров добавил, что это коснется всех студентов – участников спецоперации вне зависимости от формы обучения.

    Ранее стало известно, что участники спецоперации на Украине, готовые посвятить себя государственной службе, войдут в федеральный кадровый резерв.

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