Ситуация с возможной отставкой Залужного вызвала недоумение на Западе

The Spectator: Ситуация с Залужным вызвала недоумение на Западе

Tекст: Елизавета Шишкова

Так, в частности, высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами по Украине, заявил Галеотти, что ранее на этой неделе Киев пытался проконсультироваться с посольством его страны по поводу возможной реакции на перестановки в военном командовании, передает ТАСС.

Однако после в Киеве «похоже, одумались» и решили не увольнять Залужного с поста.

«О чем там только думали?» – сказал собеседник Галеотти.

Автор отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский мог отказаться от планов отправить Залужного в отставку, так как понял, что в ответ может последовать негативная реакция.

Галеотти пояснил, что претенденты на место Залужного не кажутся фигурами того же масштаба.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считается человеком Зеленского, однако у него нет авторитета среди военных. Глава военной разведки Кирилл Буданов обладает харизмой и энергией, однако у него нет опыта командования масштабными операциями.

По словам автора статьи, напряженность в отношениях Зеленского и Залужного «представляется не только реальной, но и серьезно дестабилизирующей политическую обстановку [на Украине]».

Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.

Минобороны Украины позже опровергло эту информацию.

Украинский политолог Владимир Скачко объяснил газете ВЗГЛЯД, что вброс об отставке Залужного, скорее всего, был организован Западом для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие.