Экс-депутат Рады сообщил о снятии Залужного с должности

Tекст: Ольга Иванова

Береза сослался на свои источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского. «Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный снят с должности главкома», – написал экс-депутат в своем Telegram-канале.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором снова написал о снятии Залужного. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Ранее Береза писал, что Залужному могут предъявить обвинения на Украине.

Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.