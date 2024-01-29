Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Экс-депутат Рады сообщил о снятии Залужного с должности
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил в своем Telegram-канале о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Береза сослался на свои источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского. «Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный снят с должности главкома», – написал экс-депутат в своем Telegram-канале.
Позже он опубликовал еще один пост, в котором снова написал о снятии Залужного. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
Ранее Береза писал, что Залужному могут предъявить обвинения на Украине.
Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.