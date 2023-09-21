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СМИ: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины
BBC: На Залужного могут завести уголовное дело из-за потери юга Украины
Главком ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины, сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.
Отмечается, что расследование продолжается уже полтора года. Залужный уже беседовал со следователями, передает ТАСС.
Пока у главкома ВСУ нет процессуального статуса по делу, однако, по данным СМИ, в узких политических кругах это дело уже называют «делом Залужного». СБУ и Государственное бюро расследований не ответили на запрос издания касательно участия Залужного в следственных действиях.
Обвинений по делу пока не предъявляли, однако СМИ пишут, что это может произойти уже в ближайшее время. Также идут допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей.
На допросы были вызваны командующий силами обороны Сергей Наев, экс-командующий группировкой войск «Юг» Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, руководитель украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадий Лагута, которого впоследствии нашли мертвым в Киеве.
Источник издания в офисе президента Украины заявил, что украинские военные «должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу», без команды главы государства.
Ранее западные СМИ писали о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления.