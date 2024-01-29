Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного: Это неправда
Минобороны Украины опубликовало в своем официальном паблике сообщение «Это неправда» после того как два украинских политика появились заявили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Сообщение, адресованное журналистам, появилось в Telegram-канале ведомства. «Нет, это неправда», – говорится в посте. Однако, опровергает ли оно появившиеся сведения об отставке Залужного, не уточняется.
Ранее экс-депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил в своем Telegram-канале о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.