Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного: Это неправда

Tекст: Ольга Иванова

Сообщение, адресованное журналистам, появилось в Telegram-канале ведомства. «Нет, это неправда», – говорится в посте. Однако, опровергает ли оно появившиеся сведения об отставке Залужного, не уточняется.

Ранее экс-депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил в своем Telegram-канале о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.