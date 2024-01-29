Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили об отставке
Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили об отставке, но указ еще не подписан
Главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Также он сообщил, что Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
Ранее экс-депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил в своем Telegram-канале о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.