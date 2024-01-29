Депутат Рады Гончаренко: Залужному объявили об отставке

Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.