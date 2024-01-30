В Госдуму внесли проект о защите интересов фактических семей бойцов СВО

Турчак: В Госдуму внесен законопроект, который защитит интересы фактических семей бойцов СВО

Tекст: Ольга Никитина

Турчак пояснил в своем Telegram-канале, что речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца.

«Вопрос поднимался во время недавней встречи президента с семьями Героев, погибших в зоне боевых действий. К главе государства обратилась женщина, гражданский муж которой погиб в СВО. Из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших», – напомнил глава рабочей группы по СВО.

Предложенный законопроект, как отметил Турчак, создает правовой выход для таких ситуаций. «Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства», – написал он.

После решения суда «фактическая» супруга получит право быть наследником, а также права на положенные по закону льготы, указал Турчак, добавив, что законопроект имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.

Ранее президент Владимир Путин поручил продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали либо имеют общих детей.

Также Турчак ранее сообщал, что члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли на рассмотрение Госдумы поправки, включающие в список получателей выплат по госстрахованию еще не родившихся детей бойцов, погибших в ходе СВО.