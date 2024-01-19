Выплаты по госстрахованию решили назначить еще не родившимся детям бойцов СВО

Турчак: Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат по госстрахованию

Tекст: Ольга Никитина

Он уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена.

Кроме того, предполагается, что выплаты должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов, добавил Турчак.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, все бойцы должны иметь равные соцгарантии.