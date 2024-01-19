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Выплаты по госстрахованию решили назначить еще не родившимся детям бойцов СВО
Турчак: Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат по госстрахованию
Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли на рассмотрение Госдумы поправки, включающие в список получателей выплат по госстрахованию еще не родившихся детей бойцов, погибших в ходе СВО, сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена.
Кроме того, предполагается, что выплаты должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов, добавил Турчак.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что проблемы с выплатами участникам спецоперации еще существуют, все бойцы должны иметь равные соцгарантии.