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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    20 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 13:41 • Новости дня

    В Раде признались в отсутствии вариантов продолжения невоенных выплат без помощи ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев не рассматривает варианты, за счет чего производить невоенные выплаты, в том числе социальные, если Евросоюз не примет решения о выделении Украине 50 млрд евро в течение следующих четырех лет, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев изданию Politico.

    «Мы даже не рассматриваем вариант, при котором не получим эту помощь», – сказал он. По словам Гетманцева, получение финансов от ЕС для Киева критично, так как от этой помощи зависит своевременность и полнота невоенных расходов, передает ТАСС.

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что ЕС разработал план, по которому страны Европы в ближайшие три года смогут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро.

    29 января 2024, 21:20 • Новости дня
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    30 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76

    ТАСС: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого украинскими боевиками в Белгородской области самолета Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76. Самолет, по его словам, был сбит в воздухе. «Все очевидно», – сказал источник.

    При этом анализ данных черных ящиков продолжается. Работа проводится без спешки и вскоре будет завершена, отметил представитель силовых структур.

    Накануне сообщалось о завершении предварительной расшифровки черных ящиков Ил-76.

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    29 января 2024, 20:14 • Новости дня
    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти

    Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу

    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти по своей территории в страны Центральной Европы, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком.

    Сийярто рассказал, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны». Ранее это уже произошло с банком ОТР, который решил продолжить работу на российском финансовом рынке, передает ТАСС.

    Также он попросил Киев обеспечить надежную транспортировку нефти по территории своей страны.

    Ранее сообщалось, что политические союзники венгерского премьер-министра Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.

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    30 января 2024, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад выделил «обанкротившейся» Украине 200 млрд долларов

    Лавров: Запад за неполные два года уже выделил Украине более 200 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, для сравнения, на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 млрд долларов, причем на семь лет. Основными донорами киевского режима, по словам Лаврова, являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция, передает ТАСС.

    Поставленное Западом Украине оружие между тем расползается по всему миру, констатировал глава МИД России. «Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти», – сказал Лавров.

    Западное оружие, поставленное для нужд ВСУ, уже обнаружено в зонах конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, его нелегальные партии выявлены в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, перечислил министр.

    Однако западные страны, как отметил Лавров, изо всех сил стараются не замечать того, что это оружие используется в том числе террористами и экстремистами.

    Лавров заявлял ранее, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 00:17 • Новости дня
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    Блинкен: Украина станет членом НАТО
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское государство станет членом Североатлантического альянса, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом.

    Двери НАТО остаются открыты, в том числе для Украины, она «станет членом НАТО», заявил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что открытость альянса демонстрирует вступление в него Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.

    Ранее турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации протокола по вступлению Швеции в НАТО.

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    30 января 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного

    Политолог Скачко: Вброс с отставкой Залужного организован для демонстрации бессилия Зеленского

    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного
    @ ТАСС / Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Конкуренция между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским контролируется Западом. И вброс об отставке, скорее всего, был организован для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее украинские СМИ и чиновники сообщили об отставке главкома, однако позднее информация была опровергнута.

    «Шумиха с «отставкой» Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать – Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игрищ Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей», – заключил собеседник.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но документ не обнародован из-за «консультаций с зарубежными партнерами».

    Минобороны Украины на этом фоне опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «Нет, это неправда». При этом в публикации не называется имя Залужного. Информацию также опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», – сказал он. Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

    Позже украинские СМИ раскрыли детали личной встречи Зеленского с Залужным. По их данным, Зеленский предложил главкому подать в отставку. Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего – решать, c кем ему работать». При этом рапорт об отставке он писать отказался и «не намерен этого делать». СМИ отмечают, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишут украинские издания. По информации СМИ, потенциальная отставка главкома ВСУ планируется в рамках кадровых изменений в командовании вооруженных сил и политическом руководстве страны.

    Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Публичное обострение отношений между ним и Зеленским началось в середине прошлой осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе. Тот позднее отказался от слов о патовой ситуации на фронте, но напряжение между главой государства и главнокомандующим осталось.

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    29 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Украинским военным решили дать новые знания

    На Украине решили открыть курсы украинского языка для военных

    Украинским военным решили дать новые знания
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ смогут изучить украинский язык на курсах, которые для них в ближайшее время откроют, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    По его словам, курсы откроют для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на владение госязыком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык. Также омбудсмен указал на многочисленные нарушения закона о языке на территории Украины.

    Ранее на Украине назвали угрозой национальным интересам ввоз книг на русском языке.

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    29 января 2024, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили повысить в два раза тарифы на электроэнергию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тарифы на электроэнергию на Украине в 2024 году вырастут в два раза, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

    Парламентарий отметил, что «цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше шести гривен [за кВт. ч] (14,3 рубля)», передает ТАСС.

    Он сослался на письмо из Белого дома, в котором говорилось о необходимости выполнить требования по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий.

    Сейчас тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2 гривны 64 копейки (около 6,3 рубля).

    Говоря о состоянии энергосистемы Украины, депутат сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

    Коментарии (11)
    30 января 2024, 02:01 • Новости дня
    Главком ВСУ Залужный в ответ на слухи об отставке опубликовал селфи
    Главком ВСУ Залужный в ответ на слухи об отставке опубликовал селфи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о своей отставке опубликовал в социальных сетях совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

    Залужный опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию с генерал-лейтенантом Шапталой. Оба военачальника запечатлены в кофтах с надписью Army Ukraine («Украинская армия»).

    Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опровергал сообщения о том, что глава государства уволил Залужного.

    После этого Зеленский публиковал вечернее обращение, в котором никак не комментировал новости об отставке Залужного.

    Напомним, бывший депутат Рады Борислав Береза сообщал о снятии с должности Залужного. Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко также заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.

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    30 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76

    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76 над Белгородской областью

    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола подчеркнул, что Россия не закрывает результаты расследования по сбитому Ил-76 от тех, кто хочет знать правду, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие. Самолет, согласно полученным данным, был сбит в воздухе, а любые другие версии крушения исключены.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 09:16 • Новости дня
    Российская ПВО сбила дрон ВСУ в акватории Севастополя

    Российская ПВО сбила дрон ВСУ в акватории около Бельбека в Севастополе

    Российская ПВО сбила дрон ВСУ в акватории Севастополя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила беспилотник над черноморской акваторией, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждений инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, все службы приведены в состояние боевой готовности.

    Ранее силы ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя.

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    30 января 2024, 13:15 • Новости дня
    Focus: Зеленский выдал истинное положение ВСУ на фронте своим видом

    Обозреватель Focus: Зеленский своим видом в интервью доказал ухудшение ситуации для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем интервью своим видом показал, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается, заявил обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт.

    Он отметил, что Зеленский перестал демонстрировать вид уверенного в победе человека. Он стал тем, кто пытается произвести впечатление, будто готов сражаться. По словам Штейнгарта, лицо Зеленского соответствовало ситуации, передает RT.

    Обозреватель добавил, что у Зеленского есть веские причины «двигаться в сторону пока еще совершенно незанятой переговорной комнаты».

    Журналист предупредил, что Зеленский должен открыть мирную дипломатию – пока не стало слишком поздно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении».

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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