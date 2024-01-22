Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии

WSJ: В ЕС хотят создать фонд для помощи Украине для обхода вето Венгрии

Tекст: Вера Басилая

Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.

Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.

Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.

Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.