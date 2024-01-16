Депутат Европарламента назвал Украину бездонной бочкой

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая перед дебатами в парламенте Евросоюза по теме оказания финансовой помощи Киеву, Вилимски высказался против перевода Украине 50 млрд евро, сообщил информационный портал OTS, передают «Известия».

Ссылаясь на данные Независимого института экономических исследований, депутат заявил, что Евросоюз по состоянию на осень прошлого года передал Украине около 133 млрд евро. Он отметил, что при этом какая-либо стратегия и усилия по обеспечению прекращения огня и последующих мирных переговоров отсутствует.

«Поэтому мы не видим причин отправлять все больше и больше европейских налоговых денег на Украину без какой-либо перспективы конца. <…> Украина давно превратилась в бездонную бочку», – сказал Вилимски. Он также указал на процветающую на Украине коррупцию и заявил, что вливаемая в страну помощь ЕС только подпитывает ее.

Ранее Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины.