Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
Участники «Движения Первых» обсудили инициативы на 2024 год
Участники «Совета Первых» обсудили развитие инициатив и поделились планами работы над проектами на 2024 год
На площадке съезда «Движения Первых» участники федерального «Совета Первых» встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой.
В Telegram-канале российского движения указано, что в Доме молодежи – павильоне №55 Росмолодежи на ВДНХ – школьники и студенты СПО поделились со спикерами историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, заслуги всех участников федерального «Совета Первых», каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов.
«Такая большая общероссийская детская организация, как «Движение Первых», не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При это все, что делается в «Движении Первых», делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача – помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались», – добавил он.
Федеральный Совет Первых – главный орган детского самоуправления в движении – был окончательно сформирован в преддверии съезда. 28 января лидеры региональных советов из 86 регионов России выбрали председателя, им стала опытный координатор региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена» Полина Атаева.
Съезд Движения Первых проходит с 30 января по 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия». Участниками уже стали более 3 тыс. детей, родителей и наставников со всей страны.
Ранее эксперты оценили перспективы молодежных инициатив в России.