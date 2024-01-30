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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

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    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

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    30 января 2024, 13:14 • Новости дня

    Участники «Движения Первых» обсудили инициативы на 2024 год

    Участники «Совета Первых» обсудили развитие инициатив и поделились планами работы над проектами на 2024 год

    Tекст: Александра Юдина

    На площадке съезда «Движения Первых» участники федерального «Совета Первых» встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой.

    В Telegram-канале российского движения указано, что в Доме молодежи – павильоне №55 Росмолодежи на ВДНХ – школьники и студенты СПО поделились со спикерами историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год.

    По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, заслуги всех участников федерального «Совета Первых», каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов.

    «Такая большая общероссийская детская организация, как «Движение Первых», не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При это все, что делается в «Движении Первых», делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача – помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались», – добавил он.

    Федеральный Совет Первых – главный орган детского самоуправления в движении – был окончательно сформирован в преддверии съезда. 28 января лидеры региональных советов из 86 регионов России выбрали председателя, им стала опытный координатор региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена» Полина Атаева.

    Съезд Движения Первых проходит с 30 января по 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия». Участниками уже стали более 3 тыс. детей, родителей и наставников со всей страны.

    Ранее эксперты оценили перспективы молодежных инициатив в России.

    28 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед

    Политолог Корякин: Российские исследования Антарктиды движут глобальную науку вперед

    Эксперт: Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные санкции не сумели сдержать развитие отечественной науки. Россия вносит огромный вклад в изучение Антарктиды, что говорит о невероятном уровне специалистов, подготовленных в вузах нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

    «Открытие нового зимнего комплекса станции «Восток» произошло в условиях беспрецедентных ограничений, наложенных на нашу страну. Однако, несмотря на создавшиеся трудности, отечественная наука не собирается останавливаться», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Россия не просто не прекратила вносить заметный вклад в развитие глобальной науки, но и продолжает процесс самосовершенствования. Мы шаг за шагом модернизируем отечественную промышленность, преобразуем быт наших граждан к лучшему. Вне всяких сомнений, все это – огромная заслуга ученых, осознающих важность работы на свою Родину», – уточняет эксперт.


    «Отмечу, что изучение Антарктиды – задача крайне сложная и непростая. По условиям доставки специалистов и обустройства необходимых мощностей, весь этот процесс может быть сравним с исследованиями космического пространства. Необходимо отдать должное нашему президенту, который вносит существенный личный вклад в развитие отечественной науки», – подчеркивает собеседник.

    «Подобные исследования невероятно важны для будущего всего человечества. Речь идет о материке, практически незатронутом влиянием цивилизации. Его изучение позволит сделать немало выводов о том, как формировалась наша планета, как изменялся ее климат. Полученные данные могут позволить совершить огромный научный скачок», – резюмирует Корякин.

    Ранее Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. На торжественной церемонии в режиме видеоконференции также присутствовал и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы желаем вам хорошей работы, желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что там, на станции, предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционная там есть. Я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться регулярно системами поддержания здоровья», – сказал Путин. Он отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять задачи, важные «для всего человечества – без всякого преувеличения».

    Напомним, станция «Восток» основана в 1957 году и расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тыс. метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трех тысяч квадратных метров, рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.

    В двух жилых блоках – лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая, зона отдыха, спортзал, сауна, медцентр с операционной. В двух инженерных блоках – котельные, склады, электрощитовые с генератором. В пятом блоке – гараж, мастерская и снеготаялка.

    Комплекс «завернут» в минералловатный утеплитель толщиной до 95 см, фасад – из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам. Всё основное оборудование – отопление, энерго- и водообеспечение – российского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему новый зимовочный комплекс станции «Восток» можно считать поистине уникальной конструкцией.

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    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    30 января 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова резко осудила ереванского вандала

    Захарова назвала безумием осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

    Захарова резко осудила ереванского вандала
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правоохранителям предстоит выяснить, чем руководствовался вандал в Ереване, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда. Но сам факт случившегося можно назвать актом безумия, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее злоумышленник сорвал несколько венков с монумента, бросил их в сугробы и записал происходящее на видео.

    «Произошедшее в Ереване действительно можно охарактеризовать как безумие. Мне кажется, в этом случае необходима максимально оперативная реакция правоохранительных органов двух стран. В целом сложно сказать, зачем человек совершил такие действия, но соответствующие органы найдут ответ на этот вопрос», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Собеседница также подчеркнула, что «блокада Ленинграда квалифицирована юридически». «Так, 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах. Также советую всем почитать труды доктора исторических наук, посвятившего этой трагедии жизнь, Валентина Ковальчука», – заключила Захарова.  

    Ранее в Ереване вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Местный житель, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

    На записи, появившейся в Сети, мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, попросившей во время одного из брифингов предоставить ссылки на свидетельства об этнических чистках в Карабахе. Дипломат указывала на отсутствие подобных документов, подтверждающих, что российские миротворцы якобы наблюдали этнические чистки армян в этом регионе. Она отметила, что российская сторона говорила о важности создания условий по возвращению армян в Карабах.

    «Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?» – говорит мужчина на видео и начинает сбивать венки. По информации местных жителей, гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

    Глава Русского дома (Россотрудничество) в Армении Вадим Фефилов отправил письмо генеральному прокурору республики в связи с осквернением памятника. «Считаем недопустимым действия, разжигающие межнациональную рознь, и призывы к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес РФ, а виновного в происшедшем необходимо привлечь к ответственности», – приводит ТАСС выдержку из письма Фефилова.

    Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

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    28 января 2024, 07:11 • Новости дня
    На Кубани пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

    На Кубани автобус Нальчик – Москва столкнулся с грузовиком, пять человек погибли, еще шесть пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    «Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них 5 человек погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Отмечается, что столкновение произошло в районе 3 часов ночи в воскресенье, 28 января, на 15-м километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской, на участке трассы с реверсивным движением.

    Пострадавших направили в медучреждения Павловского района.

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    28 января 2024, 07:44 • Новости дня
    Водитель в Приамурье бросил погибшую в ДТП пассажирку и двух раненых детей

    В Приамурье водитель скрылся с места ДТП, в котором погибла женщина и пострадали двое детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в опрокинувшейся машине погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей, сообщает управление ГИБДД Приамурья.

    «В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что автоавария произошла в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на препятствие, в результате чего машина опрокинулась.

    Сбежавшего водителя разыскивают.

    Ранее сообщалось, что на Кубани в три часа ночи в результате столкновения автобуса Нальчик – Москва с грузовиком пять человек погибли, еще шесть получили травмы.

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    29 января 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин и Лукашенко утвердили документы о развитии Союзного государства

    Tекст: Валентина Григоренко

    Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

    Отмечается, что в список включены постановления, которые затрагивают внешнюю политику, научно-технологическое развитие, единые принципы в сфере промышленности. Кроме того, была принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым, передает ТАСС.

    Определены планы, связанные с празднованием 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

    Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко, говоря об отношениях Москвы и Минска, заявил, что ситуация развивается очень энергично. Российский лидер выразил благодарность Лукашенко, что тот приехал в Петербург.

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    27 января 2024, 17:13 • Новости дня
    В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.

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    28 января 2024, 01:53 • Новости дня
    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в школе

    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в пункте временного размещения в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушилась часть стены подъезда, останутся ночевать в пункте временного размещения, который развернут в школе №82, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

    «26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», – приводит ТАСС сообщение Логвиненко.

    По его словам, сейчас в пункте размещения находятся 53 жителя разрушевшегося дома, в воскресенье, 28 января жильцов дома расселят в «маневренный фонд на улице Уланской».

    Всего расселению подлежат 155 семей, 140 из них собственники квартир, остальные наниматели, сообщил глава администрации города. По его словам, для ликвидации последствий обрушения в доме введен режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону в пятиэтажном жилом доме, жильцы были эвакуированы. Из дома были эвакуированы 80 человек.

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    27 января 2024, 23:25 • Новости дня
    Федор Конюхов отправился на верблюдах по ОАЭ

    Путешественник Федор Конюхов начал переход ОАЭ на верблюдах в составе российско-арабской команды

    Tекст: Денис Тельманов

    Путешественник Федор Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельную экспедицию на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты.

    «Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30-40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате», – приводит ТАСС сообщение Международного центра путешествий Федора Конюхова.

    Отмечается, что экспедиция, которая стартовала в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби, получила название «Через семь эмиратов», маршрут длиной 560 км проложен по территории всего государства.

    Местами стоянок выбраны «древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом».

    Отмечается, что переход «Через семь эмиратов» является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции – пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

    В рамках экспедиции также планируется провести первую выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло установили рекорд дальности полета на воздушном шаре.

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    27 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Россию доставлено более 885 тыс. яиц из Турции

    Таможенное оформление и ветконтроль прошли более 885 тыс. яиц из Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенная зерновая компания доставила в Россию партию куриных яиц из более 885 тыс. штук, которые прошли процедуру таможенного оформления и ветеринарный контроль.

    Партия прибыла в страну 27 января и в ближайшее время будет передана для продажи российским покупателям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

    Ранее президент России Владимир Путин, комментируя рост цен на куриное яйцо на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них.

    Также в ходе прямой линии Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.

    Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявлял, что цены на яйца снизятся в ближайшее время. А по данным Росстата, производство куриных яиц в России по итогам 2023 года возросло на 1,8% в сравнении с показателями 2022 года и составило 38 млрд 56 млн штук.

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    27 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.

    В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    28 января 2024, 06:49 • Новости дня
    Треть фишинговых писем в России в 2023 году рассылались от имени госструктур

    «Спецсвязь»: Треть фишинговых писем в России в 2023 г рассылались от имени госструктур

    Tекст: Денис Тельманов

    Треть фишинговых писем от мошенников в России рассылались в 2023 году от имени государственных и силовых структур, в том числе правоохранительных органов, МЧС, военкоматов и различных министерств, сообщили в главном операционном центре «Спецсвязи».

    «За последний год сильно возросло количество электронных фишинговых писем от имени военкоматов, различных министерств, правоохранительных органов, МЧС и других государственных структур. На такую долю мошеннических атак приходится около 30%», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что оставшаяся доля писем поступала от имени лотерей, популярных магазинов и торговых площадок, а также банков.

    Ранее россиян предупредили о возобновлении рассылки фишинговых писем от имени Федеральной службы судебных приставов.

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    28 января 2024, 09:40 • Новости дня
    Хинштейн сравнил защиту персональных данных граждан с борьбой «щита и меча»
    Хинштейн сравнил защиту персональных данных граждан с борьбой «щита и меча»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство России осознает всю важность обеспечения безопасности личных данных граждан в Интернете. Однако россиянам важно не просто надеяться на государство, но и сохранять осторожность в информационном пространстве. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали депутат Александр Хинштейн и юрист Вадим Виноградов. Напомним, 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных.

    «Безопасность граждан – первостепенная задача государства. Именно по этой причине необходимо введение эффективных законодательных мер, которые бы стимулировали компании не допускать утечки данных и инвестировать в информационную безопасность собственной инфраструктуры», – говорит Вадим Виноградов, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ.

    «В данный момент на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о введении оборотных штрафов за повторные утечки персональных данных в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн», – отмечает он.

    «Данная инициатива – значительный шаг в сторону повышения цифровой безопасности каждого россиянина. Если раньше компании всерьез не думали о защите персональных данных из-за незначительных штрафов, то актуальные изменения подают четкий сигнал – халатное отношение в этом вопросе недопустимо», – подчеркивает собеседник.

    «Однако несмотря на действия государства, самим гражданам также важно помнить о мерах предосторожности в сети. Для этого необходимо соблюдать базовые правила цифровой безопасности и гигиены в интернете. Например, аккуратнее использовать VPN-сервисы, особенно бесплатные», – отмечает эксперт.

    «Именно они являются основным фактором утечки данных пользователей в открытий доступ. Важно предотвращать ситуации такого рода. В настоящий момент против нашего государства развязана информационная борьба, и любые данные о россиянах потенциально превращаются в оружие и инструмент идеологической борьбы», – акцентирует Виноградов.

    «Защита персональных данных – задача, которая стоит перед всем мировым сообществом. Каждая страна так или иначе регулирует оборот информации собственных гражданах, российское законодательство в этом плане одно из самых прогрессивных в мире. Однако исключить утечки невозможно, борьба «щита и меча» идет постоянно», – добавляет Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Игнорировать безопасность персональных данных россиян нельзя. Государство делает все, чтобы минимизировать вероятность утечек и побудить операторов вкладываться в меры по защите информации. Усиление ответственности за утечки – ожидаемый ответ на халатность некоторых компаний», – отмечает он.

    «Размер выплат долгое время не повышался, поскольку предполагалось, что сам факт допущения утечки станет серьезным ударом для репутации фирмы. Но практика показала, что только оборотные штрафы могут быть эффективным способом принудить бизнес обратить внимание на проблему. А введение уголовной ответственности за незаконное использование данных поможет в борьбе с киберпреступностью», – заключил Хинштейн.

    Напомним, 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. В декабре прошлого года группа сенаторов и депутатов во главе с Александром Хинштейном внесла два законопроекта, ужесточающих оборот персональных данных россиян. Первый вносит поправки в КоАП и устанавливает оборотные штрафы за утечку персональных данных. Второй вводит уголовную ответственность за незаконное хранение и распространение персональных данных и вносит поправки в УК РФ.

    Инициатива обсуждается после начала военных действий на Украине, когда произошел резкий рост кибератак на российскую инфраструктуру, вылившийся в массовые утечки данных. В начале прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили утечку персональных данных россиян.

    На этой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Также Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение отдельных требований закона в области персональных данных.

    Как отмечал Хинштейн, с момента внесения законопроектов в Госдуму Роскомнадзор зафиксировал 18 случаев утечки персональных данных, содержащих свыше 517 млн записей о россиянах, а всего за прошлый год было 168 утечек.

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    28 января 2024, 06:27 • Новости дня
    Телемост между десантниками и их близкими из Уссурийска прошел в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России

    «В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что военнослужащие за долгое время увидели родных и пообщались с ними в режиме реального времени, а также поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками.

    «Родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки, что любят их и ждут дома с Победой!" – подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Минобороны России организовало телемост с участниками СВО из Татарстана. Мероприятие для семей военнослужащих было организовано на базе военного комиссариата региона, а для участников СВО – в одном из районов тыловой зоны.


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    30 января 2024, 10:41 • Новости дня
    ЦБ пообещал раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке

    Банк России: С февраля начнет раскрываться больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России с февраля этого года начнет раскрывать больше деталей касательно обсуждений решений по ключевой ставке, следует из заявления регулятора.

    Уточняется, что ЦБ обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки, передает ТАСС.

    Регулятор отмечает, что такое решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики ЦБ, главной целью которого является детальное обнародование логики принятия решений по ключевой ставке.

    Так, резюме будет публиковаться с февраля этого года на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке. Также регулятор сделает более кратким формат пресс-релиза по ключевой ставке.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за счет чего российская экономика будет расти в 2024 году.

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