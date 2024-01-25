Эксперты оценили перспективы молодежных инициатив в России

Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев отметил, что государственная молодежная политика в России основана на принципах меритократии и человекоцентричности, направлена на развитие системы социальных лифтов для разных сегментов целеустремленных и активных граждан. Он привел в пример организованные для молодежи федеральные конкурсы «Лидеры России», «Я – профессионал», «Твой ход». Хугаев также указал на стратегический характер российской молодежной политики для формирования осмысленного и конструктивного образа будущего, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор департамента специальных проектов и программ ЭИСИ Антонина Селезнева считает, что что сегодняшняя молодежь не похожа на представителей средних и старших поколений как по социально-психологическим характеристикам, так и по ценностям и убеждениям. Для молодежи важными являются установки на саморазвитие, самореализацию и достижение успеха. Кроме того, по ее словам, современной молодежи присущи патерналистские установки, иными словами молодые люди ожидают поддержки и заботы от государства, поэтому особенно важны именно способы вовлечения в образовательные проекты.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова рассказала о роли государства в становлении, воспитании и поддержке молодежи. По результатам исследований, сегодня более 80% молодежи понимают, что в России есть все для их реализации в самых разных направлениях, молодежь имеет все необходимое для раскрытия личностного потенциала, что демонстрируют, в том числе, и экспозиции выставки. Созданные организации, такие как Росмолодежь, РДДМ «Движение первых», «Россия – страна возможностей» и многочисленные онлайн-пространства, помогают молодым людям понять себя, стать лучше, особенно для тех, кому «не все равно».

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков рассказал о Центре знаний «Машук», который работает с педагогами и наставниками различных категорий. По мнению эксперта, люди лучше всего учатся у других людей, поэтому важно, чтобы у каждого молодого человека был свой наставник. Сериков также анонсировал запуск в 2024 году совместной с платформой «Дигория» образовательной программы «Высшая школа аналитики», которая станет единым оператором интеграции и обучения талантливых молодых аналитиков в контексте повышения эффективности социально-политической экспертизы. Эксперт подчеркнул, что число центров наставничества необходимо расширять именно в регионах. Также Антон Сериков отметил «притягательную» роль выставки «Россия» для лучших экспертов страны.

Председатель президиума молодежного отделения «Российского общества политологов» Никита Зинков считает, что площадка выставки «Россия» объединила лучшее из каждого региона, и только здесь есть возможность увидеть все результаты молодежной политики в комплексе. Эксперт подчеркнул, что современные молодые люди – молодежь переходного типа, на которую влияет множество позитивных и негативных внешних факторов.

По мнению эксперта, есть три сферы, в которые необходимо включаться профессиональному сообществу: формирование профкомпетенций, сотрудничество и прямая коммуникация с вузами, а также формирование сообщества единомышленников для долгосрочной работы с молодежью. Задача всего образовательного сообщества и молодежной политики, по его мнению, заключается в том, чтобы подготовить «человека позитивных изменений», который будет гордиться своей страной, работать и развивать себя в ней.