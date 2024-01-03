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Семью погибших при обстреле ВСУ в Белогороде похоронили в одной могиле
Семью Ряполовых, погибших с годовалым сыном в результате обстрела ВСУ, похоронили в одной могиле в селе Казацкое
Во вторник на кладбище села Казацкого Яковлевского округа похоронили супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, которые погибли при обстреле ВСУ города Белгорода 30 декабря.
Всех троих погребли в одной могиле, малыша положили в гроб к матери, передает корреспондент РИА «Новости» с церемонии похорон.
Отмечается, что церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу.
На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими.
Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла 30 декабря гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.
По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который провел на месте совещание с силовым блоком.
На следующий день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода заявил, что большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений.