Семью Ряполовых, погибших с годовалым сыном в результате обстрела ВСУ, похоронили в одной могиле в селе Казацкое

Tекст: Денис Тельманов

Всех троих погребли в одной могиле, малыша положили в гроб к матери, передает корреспондент РИА «Новости» с церемонии похорон.

Отмечается, что церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу.

На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими.

Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла 30 декабря гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.



По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который провел на месте совещание с силовым блоком.

На следующий день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода заявил, что большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений.