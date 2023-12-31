Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Полпред Путина прибыл в Белгород
Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород
По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.
Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.