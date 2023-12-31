Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.5 комментариев
Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека
Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека, 110 человек получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадали 17 детей. 30 человек остаются в тяжелом состоянии, состояние еще 63 оценивается как средней степени тяжести, 17 человек проходят амбулаторное лечение, сообщил глава региона в Telegram.
Напомним, Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами со стороны украинских войск. Среди погибших и пострадавших есть дети. Пострадали более 100 человек.