Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.3 комментария
Жертвами украинского обстрела Белгорода стали 18 человек
Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек
В результате украинского обстрела Белгорода погибли 18 человек, пострадали 111 жителей, сообщило МЧС России.
Ведомство сообщило об этом в Telegram.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела, который в субботу устроили украинские войска, в Белгороде погибли 14 человек, еще пятеро детей и 12 взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Украины использовали для обстрела кассетные боеприпасы.