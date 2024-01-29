Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Более ста жителей эвакуировали в Подмосковье из-за трещины в стене дома
Около 120 жителей эвакуировали из дома в Подмосковье из-за трещины в стене
Порядка 120 жителей эвакуированы из дома в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа, где пошла трещина по фасаду, заявил глава округа Дмитрий Акулов.
Людей эвакуировали из-за угрозы обрушения, сейчас они временно размещены в ДК «Космос», где им организованы горячие напитки и бутерброды, передает ТАСС.
Акулов уточнил, что в городе создан оперативный штаб по координации действий на месте повреждения фасада. Утром будет проведено обследование здания.
По данным управляющей компании, трещина появилась из-за самовольной перепланировки собственниками квартир. Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения, уточнил глава округа.