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Музыканты «Би-2» вышли на связь после задержания в Таиланде
Концерты рок-группы «Би-2» в Паттайе и Пхукете в Таиланде проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением необходимых требований по безопасности мероприятия, сообщили их представители.
Как указал представитель в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), сейчас они находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет, Таиланд, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас группа ожидает перевода в Бангкок, где будет решаться вопрос об их пребывании в Таиланде. Представитель уточнил, что ситуация и шум вокруг «подсказывает, что не последнюю роль сыграло давление извне». «Мы знаем, что причины этого давления – наше творчество, наши взгляды, наша позиция», – добавил он.
Отмечается, что поводом для задержания артистов 24 января после концерта на Пхукете стали некорректно оформленные организаторами документы.
«Важно отметить, что все концерты «Би-2» проводятся в соответствии с местными законами и практиками… Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия», – говорится в сообщении, пишет ТАСС.
Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ