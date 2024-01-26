Музыкантов «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде

Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.0 комментариев
Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.0 комментариев
Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?10 комментариев
Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.37 комментариев
Эксперт Анпилогов: Заявление Украины о строительстве новых атомных энергоблоков – откровенное вранье
«Заявление о планах по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС не имеет ничего общего с реальностью. Это из той же серии, что и слова главы Rheinmetall о строительстве на Украине завода про производству танков «Леопард» или обещания Киева построить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Подобные заявления – это система украинского вранья, по этому принципу сейчас работает местная власть. О таких обещаниях быстро забывают или перебивают другими столь же абсурдными планами, – продолжил эксперт. – Планы по строительству АЭС на Украине и в мирное время имели весьма фантазийный характер, потому что в бюджете никогда не было на это денег».
По словам Анпилогова, Украина уже попрощалась с самой крупной в Европе Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под полным контролем России. «В энергобалансе Украины Запорожская АЭС – мнимая величина. В стране очень серьезно упало потребление энергии как в промышленности, так и в коммунальной сфере», – подчеркнул собеседник.
Сегодня три атомные электростанции на территории, контролируемой Украиной, производят более 55% потребностей страны в электроэнергии. «Заявление о планах по строительству новых реакторов также частично связано с проблемой исчерпания ресурса действующих энергоблоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС», – отметил Анпилогов.
По его словам, на Южно-Украинской атомной электростанции все три энергоблока «подходят к пределу своего максимального срока эксплуатации», а на Ровенской АЭС проблема концентрируется на первом и втором энергоблоках, «для которых нет поставок топлива американской компании Westinghouse». Кроме того, много вопросов к конструкции энергоблоков на базе устаревших ВВЭР-440 (В-213).
«Топливо для Ровенской АЭС производит только Росатом, взаимоотношения Киева с которым далеки от идеальных. Есть претензии к долгам, которые Украина, судя по всему, не собирается выплачивать. Поэтому первый и второй энергоблоки могут остаться без свежего ядерного топлива и прекратить выработку чуть меньше гигаватта, что потребует замещения», – отметил эксперт.
Напомним, как заявил агентству Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко, в стране планируют летом или осенью 2024 года начать строительство на Хмельницкой АЭС четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.
Предполагается, что два блока, в том числе реакторы и сопутствующее оборудование, будут российского производства. Их Киев собирается импортировать из Болгарии. Производителем еще двух блоков якобы будет американская компания Westinghouse.
Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО
Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.
В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».
Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.
Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.
Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.
Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.
Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.
Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.
«Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.
Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.
Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.
Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».
Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.
France Info: Ил-76 могли сбить Украина при помощи ЗРК Patriot
Об этом говорится в сообщении радиостанции France Info. При этом другие детали и обоснование именно этой версии, которую привел источник, не приводятся, передает ТАСС.
Между тем на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. В оперативных службах отмечали, что это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Кроме того, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.
«Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.
Биолог Поярков предположил, что напавшим на людей в Курганской области животным был гибрид собаки и волка
Напавшим животным мог оказаться гибрид волка и собаки, такие животные меньше боятся подходить к людям, сказал Поярков РИА «Новости».
Напомним, несколько дней назад в Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых жителей. Одна женщина, защищавшая своего пса от напавшего хищника, погибла, троих человек положили в больницу. Напавшее животное ликвидировали.
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве военкора Владлена Татарского
Суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов, она приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает РБК.
В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.
На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты
Источник ТАСС сообщил, что сейчас на месте ищут любые фрагменты самолета, металлические конструкции. Поиски ведутся на обширной территории.
«На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», – сказал он, добавив, что найденные фрагменты отправят на экспертизу.
Ранее стало известно, что на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.
Ходорковский и Смольянинов встречались в Риге, рассказал актер в беседе с пранкерами. Они представились ему главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Беседы опубликованы в их Telegram-канале.
Ходорковский налаживает контакты с покинувшими Россию медийными персонами, он призывает их возвращаться домой и «захватывать власть».
Также Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военнослужащими, но только если выступление пройдет не публично. Артист добавил, что хочет получить гражданство Украины «под ключ» для всей семьи.
До этого бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что готов отдать свой гонорар на нужды киевского режима.
Путин разрешил российской компании купить бывшие активы украинского миллиардера Ахметова
Сделку одобрил президент России Владимир Путин, глава государства подписал соответствующее распоряжение, передает «Коммерсант».
Украинская ДТЭК Ахметова приобрела предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» в 2012 году. В мае 2022 года стало известно, что эти компании отошли Сбербанку в счет погашения долгов. Впоследствии компании были проданы кипрской Valleyton Investments.
В июне 2023 года руководство «Шахтоуправлением «Обуховская» и «Донским антрацитом» перешло к управляющей компании «Инвест капитал», зарегистрированной в Москве в 2021 году. Гендиректором и единственным владельцем компании значится Елена Карасева.
АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, ее гендиректором является Максим Алимов. Уставной капитал компании составляет 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на Украине число долларовых миллиардеров сократилось за год с девяти до двух, ими остались только Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.
Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах
Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».
Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.
Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.
«У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.
Вопрос об обмене концертов в городах России певица предложила задавать директорам площадок, передает ТАСС.
Напомним, Лолита стала участницей вечеринки, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Встреча получила название «голая вечеринка», так как дресс-код предусматривал почти полное обнажение гостей.
Ранее сообщалось об отмене половины концертов юбилейного тура артистки.
Удары были нанесены с помощью двух беспилотников-камикадзе по стартовой площадке, расположенной возле поселения Кфар-Блюм. Объекты получили повреждения, передает ТАСС.
Ранее шииты поразили ракетами радиолокационную станцию на высотах Шебаа.
«Мы нахлебались всякого за эти годы. Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично», – сообщила Лазарева, обращаясь к подписчикам на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Она отметила, что это первый в истории России «развод иноагентов», и добавила, что остается в статусе иностранного агента, «а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную».
Лазарева посоветовала подписчикам «не жить в несчастье», поскольку это «вредно для организма».
Лазарева и Шац познакомились в январе 1991 года, поженились 17 июля 1998 года. Слухи о том, что пара рассталась, появились в декабре 2022 года. У пары трое детей.
Ранее Лазарева жаловалась на то, что российские зрители ее разлюбили.
Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».
По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.
Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.
«Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».
Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.