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Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом
Американские власти делают все, чтобы помешать охране границы страны, заявили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы США, комментируя конфликт между руководством Техаса и Белого дома на фоне ситуации с мигрантами.
«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», – сообщили РИА «Новости» в организации.
Между тем американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничный патруль получил поручение помогать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США.
«Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).
По мнению предпринимателя, основная проблема заключается в том, что любой может попросить убежище в США, при этом ему не нужно доказывать необходимость в этом. «А это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – заключил он.
Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.