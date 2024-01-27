Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом

Tекст: Валерия Городецкая

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», – сообщили РИА «Новости» в организации.

Между тем американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничный патруль получил поручение помогать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США.

«Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

По мнению предпринимателя, основная проблема заключается в том, что любой может попросить убежище в США, при этом ему не нужно доказывать необходимость в этом. «А это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – заключил он.

Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.