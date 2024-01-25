Участники группы «Би-2» задержаны в Таиланде

Tекст: Ольга Никитина

Представитель туристической полиции сообщил ТАСС, что задержаны один израильтянин и шесть россиян, всего семь человек. Сообщается, что они проводили концерт без разрешения на работу.

Задержание, как уточняется, произошло в среду. Однако известно об этом стало только сейчас.

Теперь задержанным предстоит заплатить штраф, размер которого будет определен судом. Предположительно, заседание суда пройдет в пятницу.

СМИ писали ранее, что уехавшие из страны артисты перестали интересовать публику за рубежом, билеты на их концерты плохо продаются, а частота самих выступлений сокращается. В том числе говорилось про концерт участников «Би-2» в Пхукете.

В ноябре сообщалось, что участников «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России.