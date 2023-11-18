У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?0 комментариев
Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма
Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.
Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.
Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.
Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».
Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.