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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    17 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    42 комментария
    18 ноября 2023, 12:19

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


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    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

    Коментарии (23)
    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

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    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

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    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

    Коментарии (28)
    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (10)
    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 13:49
    Российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком

    Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком с несколькими командирами

    Российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские Воздушно-космические силы уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с высокопоставленными офицерами, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    «Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», – цитирует Гагина ТАСС.

    По его словам, в результате ракетного удара были убиты командиры нескольких бригад, которых ранее перебросили с другого участка зоны боевых действий.

    Ранее в пятницу представитель группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявил о неудачной попытке ротации подразделений ВСУ на Новомихайловском направлении.

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 15:43
    Российские войска закрепились в населенном пункте Пятихатки в Запорожье

    Рогов: Российские войска отодвинули серую зону в Запорожской области

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, закрепившись на ранее занятых позициях в районе населенного пункта Пятихатки. Тем самым серая зона оказалась сдвинута к северу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», – заявил Рогов ТАСС, добавив, что сейчас ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Каменского и Степного.

    В начале июня украинская армия пошла в контрнаступление, которое, как недавно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, «зашло в тупик». По оценке российского Минобороны от 30 октября, за менее чем полгода потери ВСУ убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек; за это же время украинская армия лишилась 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин.

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового.

    Коментарии (3)
    16 ноября 2023, 14:39
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВКС России сбили  украинский самолет МиГ-29, ПВО перехватила два реактивных снаряда HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу JDAM.

    Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотников, 441 ЗРК, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины РСЗО, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц спецтехники.

    Накануне российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29.

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 12:37
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Военное время требует от властей жестких мер и определенной цензуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», – приводит его слова ТАСС. Заявление Пескова прозвучало в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

    Представитель Кремля отметил, что в военное время должны существовать определенные правила, которые в обычное, мирное время считались бы неприемлемыми. Однако сейчас они могут быть обязательным атрибутом, сказал Песков, соглашаясь с тем, что в военное время должна иметь место «определенная цензура».

    При этом Песков считает, что грань между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России является очень тонкой. «Поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал десять раз подумать», – добавил Песков.

    Говоря о законе об иностранных агентах, представитель Кремля отметил, что многие, получавшие деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику. Способ борьбы с такими действиями придумало «одно достаточно умное государство – Соединенные Штаты Америки», сказал он, напомнив, что закон об иноагентах был принят в США в 1938 году. Закон этот жесткий и принят затем, чтобы коммунисты не могли вмешиваться в политику США, пояснил пресс-секретарь главы государства.

    В России, по его словам, не стали изобретать велосипед и ввели похожий закон, который в некоторых аспектах мягче американского. «Нас все обвиняют неизвестно в чем. Но очень важно понимать, откуда растут ноги», – убежден пресс-секретарь президента России. Закон об иностранных агентах, подчеркнул Песков, направлен на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне.

    Песков ранее говорил, что критические высказывания о событиях в рамках специальной военной операции являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона, а грань в этом вопросе очень тонкая.

    Коментарии (29)
    16 ноября 2023, 14:35
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили 14 атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    На этом направлении за последние сутки украинские националисты, по информации в Telegram-канале российского военного ведомства, потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin американского производства, две польские САУ Krab три артсистемы М777 (производство США), а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны под Константиновкой и Угледаром (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab и гаубица FH70 британского производства.

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две БМП, а также артиллерийская система М777 (американское производство).

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесен удар по живой силе и технике ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две американские артиллерийские системы М777.

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Работино, Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 100 военнослужащих, два танка, две бронемашины, а также орудие «Гиацинт-Б».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132-х районах.

    В Минобороны ранее заявили, что спецоперация будет продолжаться до полного достижения целей.

    Коментарии (44)
    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

    Коментарии (5)
    16 ноября 2023, 00:59
    Пленный солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину и остался в России

    Украинский военнослужащий отказался от возвращения на Украину в рамках обмена пленными и решил остаться в России

    Tекст: Антон Никитин

    Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

    «От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», – рассказал Пиявка журналистам РИА «Новости».

    Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.

    «На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», – рассказал солдат ВСУ.

    Напомним, в начале ноября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

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