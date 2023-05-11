Солист группы «Би-2» резко высказался о возвращении в Россию

Солист группы «Би-2» Бортник заявил фанатам, что не собирается возвращаться в Россию

Уехавший из России солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева «Би-2», заявил в соцсетях, что не вернется в Россию, резко отреагировав на поздравления фанатов с Днем Победы.

Бортник вступил в перепалку с фанатами после поздравления одного из пользователей с Днем Победы. Музыкант заявил, что «Россия перечеркнула все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой». Он также написал, что не вернется в Россию.

Фанаты возмутились высказываниям Левы «Би-2», передает радио Sputnik.

«Ты, не задумываясь, от всех отрекся», «От вас уже большая часть поклонников отвернулась», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», «Чтоб быть борцом за справедливость, не обязательно продавать память предков», – написали пользователи под комментарием Бортника.

Ранее концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.

Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.

До этого «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.